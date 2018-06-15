İkramlarda ölçülü olun

Ramazan ayında değişen beslenme düzenini için tedbir alınması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, “Bayram ziyaretleri; misafir için yapılan tatlılar, börekler, hele ki bir de sunulan ikramlarI geri çeviremiyorsanız, ciddÎ sorununuz var demektir” dedi.

Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramların kabul edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, “Bayram ziyaretleri; misafir için yapılan tatlılar, börekler, hele ki bir de sunulan ikramları geri çeviremiyorsanız, ciddî sorununuz var demektir. Gidilen her bayram gezmesi, sunulan her tabak şimdiden midenizi doldurdu, aldığınız kalori mi? Ondan hiç bahsetmiyorum bile” uyarısında bulunarak, normal beslenme düzenine geçişte dikkat edeceğimiz uyarılarda bulundu.

Normal düzene geçiş kolay olmayabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık ve susuzluk hissinden sonra, vücudun tekrar normal beslenme düzenine geçmesinin kolay olmayabileceğini kaydetti. Örkçü, yaşanabilecek muhtemel sorunları şöyle sıraladı: “Yavaşlayan metabolizma, uzun süren açlık ve iki öğünle beslenmeye alışmış bir mide bağırsak sisteminde; mide bulantısı, iştahsızlık, gaz sancısı, az tüketilen lifli besinlerden dolayı kabızlık başlıca sorunlardandır. Bunun yanı sıra metabolik rahatsızlığı olan kişilerde alınan yüksek kalorili besinler karşısında ani şeker yükselmeleri, tansiyon problemleri, kalp-damar rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Ayrıca vücudunuza aldığınız yüksek kalorili ürünlerin, vücudunuzda ağırlık artışına neden olduğunu da görebilirsiniz.”

45 dk tempolu yürüyüş yapın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak içinse, öğünlerden en az 1-2 saat sonra 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayram kahvaltısı ağır olmamalı

Bayram sabahının ve bayram kahvaltısının kültürümüzde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Özden Örkçü, kahvaltının en önemli öğün olduğunun altını çizdi. Özden Örkçü, şunları söyledi: “İyi yapılmış bir kahvaltı, kişiyi hem güne hazırlar hem de gün içinde ihtiyacı olacak enerjinin önemli bir kısmını sağlar. Bayram sabahı uzun açlık sonrası yapılacak ilk kahvaltının da büyük önemi vardır. Kalktığınızda aç karnına 1 bardak ılık limonlu su ve 3 kuru kayısı almanız Ramazan sonrası yaşanan şişkinlik ve kabızlık şikâyetlerinin azalmasına sebep olacaktır. 30 dk sonra mutlaka kahvaltı edilmelidir. Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-saltalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı şeklinde yapılmalıdır. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı, akşam ise sindirimi kolay, düşük kalorili sebze ağırlıklı bir mönu tercih edilmelidir.”

Yavaş ve iyi çiğnemek önemli

Ramazan sonrasında normal beslenme düzenine geçerken muhtemel sorunların alınacak bazı tedbirlerle mümkün olabileceğini ifade eden Özden Örkçü, “Yeterli ve dengeli beslenmenin ana kuralıdır. Tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih etmektir. Günlük en az 1.5-2 lt su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden protein yetecek miktarda almaya dikkat etmektir” diye konuştu.

HABER: MUSA AYDIN

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