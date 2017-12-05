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5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İnternet bağımlısı çocukların zararı kendine

05 Aralık 2017, Salı 22:00
Uzman Pedagog İshak Orhan, “Oyunların etkisiyle (çocuklar)) kendilerine, örneğin jiletle bile zarar verebiliyorlar. Bundan da zevk alıyorlar” dedi.

Uzman Pedagog İshak Orhan, çocuklar açısından günümüzde en büyük sorunlardan birinin ‘internet’ olduğunu ve bunun, ‘veba’ gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle 10-14 yaşlarındaki çocukların internet üzerinden oyun oynamayı çok sevdiğini ve oyunların bağımlısı haline geldiğini belirten Orhan, “Oyunların etkisiyle kendilerine, örneğin jiletle bile zarar verebiliyorlar. Bundan da zevk alıyorlar” dedi. Teknolojinin iyi kullanılmadığı zaman çocuklarda ve bütün insanlarda bağımlılık yaptığını belirten pedagog İshak Orhan, “Çocuklarımızın eline bu aletlerin verilmemesi için büyüklerimizin bu konuda model olması gerekiyor. 6 yaşına kadar çocukların bu araçlardan uzak tutulmasında fayda var. Bu yaştan itibaren ise kontrol altında verilmesi gerekiyor. En fazla yarım saat, 1 saat kadar müsaade edebilirler, ancak nereye girip çıktıklarını bilecekler. İnternette çok büyük bir tuzak var. Çocuklarımızı kullanıyorlar. Onlar ergenliğe girinceye kadar saf bir vaziyetteler. Anne babalar maalesef yeterli bilgiye sahip değildir. Bildiklerini de uygulamıyorlar. Davranışları bozuk. Anne babaların davranışları bozuksa, öğretmenlerimiz yanlış yapıyorsa bu çocuklarımızı sosyal medyada arkadaş bulmaya, o gruplarda kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Aldanıyorlar. Tuzaklara düşürülüyorlar” dedi.

GENÇLİĞİMİZ ELDEN GİDECEK

Bilgisayar başında çocukların ne kadar çok vakit geçirirse beyinlerinin o kadar ipotek altına alındığını ifade eden Orhan, “Sosyal medyada da pek çok oyun var. Bilgisayar oyunlarının başında çocuklarımızı ne kadar çok oturtursanız o kadar çok enerjilerini atamayacaklar. Gerginleşecekler. Çocuklarımızın beyni tamamen ipotek altına alınacaktır. Ailelerin çocuklara sert davranarak değil, onların gönüllerine girerek onların zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlayarak bu işi çözmeleri gerekiyor. Değilse gençliğimiz elden gidecek gibi. Gidiyor da. Çocuklarımız çok zor durumda. Çocuk yanlış yapabilir. Çocuklara doğruları biz öğreteceğiz. Anne, babalar kendilerine biz nerede yanlış yapıyoruz da çocuklarımız nasıl bu kadar bağımlı oluyor diye kendilerine sormalılar.  Ben çocuğumu iyi yetiştiriyorum, ama bir diğeri çocuğunu iyi yetiştirmiyorsa kuzu gibi yetiştirdiğin bir çocuk kurdun eline gidiyor. Ondan sonra kurt çocuğumuzu parçalıyor. Anne, baba, öğretmen ve medyaya bu konuda büyük görevler düşüyor” diye konuştu. 

DHA

Etiketler: çocuk eğitimi
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