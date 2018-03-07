İnternet oyunları şiddeti arttırıyor

Çağın “gizli tehlikesi” olarak görülmeye başlanılan internet ve internet oyunlarının, kullanım alışkanlıklarını bağımlılığa dönüştürdüğü ve şiddet eğilimini arTtırdığı bildirildi.

Psikiyatr Burak Toprak, internetin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu, ancak faydalarının yanında kötüye kullanım ve bağımlılık oluşturma riskini de beraberinde getirdiğini belirtti.

12 aydan fazla sürerse bağımlıdır

Kişilerin internet bağımlılığı olup olmadığının çeşitli şekilde öğrenilebileceğine dikkati çeken Toprak, bu sebepleri şöyle sıraladı:

“İnterneti ilk kullanmaya başladığı zaman ile karşılaştırıldığında şu anki kullanım süresinin artması, internete bağlı olmadığı zamanlarda kişinin sosyal yaşamdan geri çekilmesi veya içine kapanması, internette daha fazla zaman geçirmek için ailesine ve arkadaşlarına yalan söylemesi, kendini soyutlaması, onlardan uzaklaşması, internet kullanımını gerçek hayat problemlerinden bir kaçış gibi görmesi ve daha çabuk sinirlenmesi, internet kullanımını kontrol edememe gibi belirtiler kişilerde bağımlılık geliştiğinin göstergelerindendir. Eğer bir birey 12 ay boyunca bu belirtilerin üç veya daha fazlasını gösteriyorsa bu kişide internet bağımlılığı olduğu düşünülmektedir.”

Saldırganlığı arttırıyor

Psikiyatr Burak Toprak, oyunların muhtevalarının da önemli sorunlara yol açabildiğini söyledi. Oyunun şiddet ihtiva eden sahnelerinin fazla olması ve oyun içerisinde uygulanan şiddetin karşılığında ödül olmasının beynin oyuna bağımlı hale gelmesine yol açtığını vurgulayan Toprak, şöyle devam etti: “Böylelikle haz yaşamak isteyen beyin şiddete eğimli hale gelmektedir. Hazzı bekleme ya da erteleme fikri çocukta anksiyeteye ve korku hissinin oluşmasına neden olmaktadır. Anne ve babalarından sevgi alacakları dönemde çocukların şiddet içerikli oyunlar oynaması ya da izlemesi, saldırganlığa meyillerinin artmasına yol açmaktadır.”