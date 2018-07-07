İnternette en çok hangi hastalık aranıyor?

Ülkemizde her iki kişiden birini kendini “düzenli internet kullanıcısı olarak” tanımlarken, bu kişilerin % 66.8’ i yani üçte ikisi ise sağlık araştırması yapacağı zaman interneti açtığını söylüyor.

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu DoktorTakvimi.com, 2017 yılında yaz aylarında kullanıcılarının açtığı yaklaşık 11,5 milyon oturumu baz alarak Türkiye’nin online sağlık araştırmaları haritasını çıkardı.

DoktorTakvimi.com’un hastalık ve belirtileri, yaş, cinsiyet ve şehir dağılımı kategorilerine göre derlediği bilgilere göre, kadınlar yüzde 53.12 oranıyla özellikle yaz aylarında erkeklere (yüzde 46.88) oranla sağlık aramalarında ve bu aramaları yaparken teknolojiyi kullanmakta daha aktif.

Yaz aylarında en büyük roblem cilt hastalıkları

Bütün Türkiye’de yaz aylarında en çok aranan hastalık ve belirtileri listesinin ilk üç sırasında; cilt hastalıkları (yüzde 29.57) açık ara ile en çok aranan olurken, vitiligo (% 8,32) ve çocuk ortopedisi hastalıkları (yüzde 7.92) ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Sonuç ise yaz aylarının etkisinin hasta ve danışanların yaptıkları online sağlık aramalarında fark edilir şekilde belirgin olması. İlk üçü sırasıyla şu hastalıklar ve belirtileri takip ediyor: Bel fıtığı (yüzde 7.89), hemoroit (yüzde 7.55), riskli gebelik (yüzde 3.85), epilepsi (yüzde 3.74), benler (yüzde 3.64), diş eti kanaması (yüzde 3.63), iltihaplı romatizma (yüzde 2.83).

Sağlık aramalarında 25-34 yaş aralığı daha aktif

Yapılan aramalardaki yaş aralığına bakıldığında ise 25-34 yaş aralığındaki hasta ve danışanlar, yüzde 41.1’lik oran ile en aktif yaş grubunu oluşturuyor. Bu yaş aralığını yüzde 24.1’lik oran ile 35-44 yaş aralığı takip ediyor. Bu iki yaş grubunda da kadınlar yine sağlık aramalarını en çok yapan taraf olarak dikkat çekiyor. İstanbul – Mehmet Kurtulmuş