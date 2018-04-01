Islak kurabiye

Mutfaktan: Hülya Çelik

Malzemeler: l1 yumurta, lYarım paket yağ, l1 çay bardağı sıvıyağ, l1 çay bardağı şeker, l1 paket kabartma tozu, l1 paket vanilya, l1 paket kakao, l2,5-3 su bardağı un. YAPILIŞI: Önce süt şerbetini şeker eriyene kadar kaynatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir kıvama getiriyoruz (kurabiye kıvamı) Tepsiyi yağlayıp kurabiye hamurunu yuvarlayıp tepsiye koyuyoruz. Daha sonra 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dk pişirelim. Çıkardıktan sonra yaptığımız soğuk şerbete batırıyoruz ki biraz şerbetin içinde beklemeli ki her yeri eşit şekilde ıslansın. Çok bekletirsek dağılır. (Püf noktası) Sıcak kurabiye, soğuk şerbet. Afiyet olsun...

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