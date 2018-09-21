'Ispanak' ile ilgil idikkat çeken araştırma

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde yapılan bilimsel çalışmada, ıspanak ve zencefilin Manyetik Rezonans Kolanjiyo pankreatografi (MRCP) çekiminde görüntü kalitesini arttırdığı tesbit edildi.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman yönetiminde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berkay Önal ve Emre Yüce, safra ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan MRCP’de işlem yaparken hastadan nefes tutulmasının istenmesi, bunun sonucunda da görüntü kalitesinin düşük olması dolayısıyla çalışma başlattı. Zencefil ve ıspanağın görüntü kalitesini yükselttiğini tesbit eden ekip bunun üzerine çalışma yürüttü. Görüntü kalitesini yükseltmek için ağızdan, damardan alınan ilâç yerine zencefil ve ıspanak gibi yüzde 100 tabiî bitki karışımlarıyla kontrast madde geliştiren ekip, bunu tablet haline dönüştürdü. MRCP’de inceleme boyunca hareketsiz bir şekilde yatması gereken hastaların safra ve pankreas kanallarındaki rahatsızlıklar, geliştirilen maddenin inceleme öncesinde ağız yoluyla alınması suretiyle daha kısa sürede ve görüntü kalitesi artmış şekilde teşhis edilebilecek.