İsrafı azaltacak tavsiyeler

Dünyada her geçen gün daha fazla gıda israf edilirken, Hotpoint ve Jamie Oliver’ın başlattığı “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” girişimi, tüketicilerin alış veriş, saklama ve pişirme deneyimlerinde bir dönüşüm gerçekleştirerek gıdaların çöpe gitmesini engellemeye odaklanıyor.

Herkesi mutfakta bir “gıda israfı ninjası” olmaya dâvet eden ünlü şef Jamie Oliver, paylaştığı 4 püf noktasıyla, dünyamızın geleceği için gıda yolculuğunda daha özenli kararlar alma konusunda ilham kaynağı oluyor.

Buzdolabınızdan bütünüyle yararlanın

Öncelikle, buzdolabına gerçekten buzdolabında saklanması gereken şeyleri koymalısınız. Buzdolabında saklama gerekliliği olan diğer bütün gıdalar içinse dolaptaki en iyi yeri seçtiğinizden emin olun.

Toplu pişirme

Sağlıklı bir çorba veya güzel bir makarna sosu yaparken, büyük miktarlarda hazırlayıp ilerleyen günlerde çabuk bir öğün için bir kısmını saklamak, gıda israfına karşı önemli bir gelişme kaydetmenizi sağlar. Eve geldiğinizde ve hızlı bir çözüme ihtiyacınız olduğunuzda hayat kurtarıcı olabilir. Bolonez sos gibi tamamlayıcıları tek seferde çok miktarda yapıp porsiyonlara bölerek saklayabilirsiniz.

Yiyeceklerinizi dondurun

Dondurucunuz yiyecek saklama ve israfı engelleme konusunda en iyi dostunuzdur. Adeta taze yiyeceklerin besin değerlerini ve lezzetini hapseden bir zaman kapsülüdür. Bir miktar meyveniz varsa ve çürümeye yüz tutmuşsa, saklama kabına koyup dondurucuya atın.

Artan yiyecekleri konuşturma

Bazen buzdolabınıza baktığınızda, ne yapacağınızı bilemediğiniz artmış yiyeceklerle karşılaşırsınız. Artan yiyecekleri farklı yemekler yaparak konuşturun; belki de ailenizin yeni favori yemeğini bu şekilde keşfedebilirsiniz.

HABER: NURSEZA OKUR