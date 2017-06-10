Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''İstanbul'da çok ciddi sağlık yatırımları gerçekleştirmiş olmamıza rağmen hala İstanbul'un önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var.'' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta dönüşüm programının bütün dünyanın ciddi ölçüde takdirini kazandığını dile getirdi: Bakan Akdağ, şunları kaydetti. ''Bu her yönüyle sağlığın organizasyonunda yaptığımız değişiklikler, finansmanıyla ilgili değişiklikler, koyduğumuz yeni kurallar, ödeme biçimleri, bütün bir sistem, elbette bu sistemin içerisinde alt yapı var yatırımlarımız var. Bu yatırımlara uygun biçimde insan kaynaklarının da tanzimi var. Şunu açıkça ifade etmem gerekir ki, İstanbul'da çok ciddi sağlık yatırımları gerçekleştirmiş olmamıza rağmen hala İstanbul'un önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var." AA

Okunma Sayısı: 868

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.