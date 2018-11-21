İthal oyuncağa 3 milyar dolar

Ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili yapılan istişare toplantısında, Türkiye’nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bildirildi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Millî Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektör temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirtti.T24’de yer alan habere göre, toplantıda dünyada önemli bir pazar oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu olduğu dile getirilirken, Türkiye’nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bildirildi. Bu rakam göz önüne alındığında hem MEB’in üretime eğitimle destek vermesi hem de yerli üretim yapan sektörle iş birliği geliştirmesinin bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağına vurgu yapıldı.

Yerli üretime destek

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek yeni başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini bildirdi. Ahşap oyuncakta yerli üretimin oldukça sınırlı olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti, “Bu süreci sektör temsilcileri ile birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istiyoruz. Böylece ortak projeler geliştirebileceğiz, birbirimizi destekleyebileceğiz. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü ortaöğretim seviyesinde yetiştirebileceğiz. Böylece hem kendi pazarımızı yerli üretimle destekleyebileceğiz hem de dünyada bu pazarda ülke olarak daha güçlü yer alabileceğiz.”