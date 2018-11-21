"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İthal oyuncağa 3 milyar dolar

21 Kasım 2018, Çarşamba 23:48
Ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili yapılan istişare toplantısında, Türkiye’nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bildirildi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Millî Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektör temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirtti.T24’de yer alan habere göre, toplantıda dünyada önemli bir pazar oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu olduğu dile getirilirken, Türkiye’nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bildirildi. Bu rakam göz önüne alındığında hem MEB’in üretime eğitimle destek vermesi hem de yerli üretim yapan sektörle iş birliği geliştirmesinin bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağına vurgu yapıldı.

Yerli üretime destek

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek yeni başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini bildirdi. Ahşap oyuncakta yerli üretimin oldukça sınırlı olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti, “Bu süreci sektör temsilcileri ile birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istiyoruz. Böylece ortak projeler geliştirebileceğiz, birbirimizi destekleyebileceğiz. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü ortaöğretim seviyesinde yetiştirebileceğiz. Böylece hem kendi pazarımızı yerli üretimle destekleyebileceğiz hem de dünyada bu pazarda ülke olarak daha güçlü yer alabileceğiz.”

Etiketler: oyuncak
Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

    AB ile kritik zirve

    Türkiye, mayınlı arazide ilk 10’da

    Yemen için herkes seferber olmalı

    Suud Trump’ı satın aldı

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

    'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör'

    İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

    "Trump dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor"

    Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ne suç duyurusu

    Ömer Çelik: Cumartesi günü 40'a yakın adaylarımızı ilan edeceğiz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz

    Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    AB ile kritik zirve
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Mikail YAPRAK

    Bu gazete tam da o gazetedir
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah “Kün” der, olur ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâhika mektuplarında Malatya Hadisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.