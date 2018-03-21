‘İyi uyku, iyi konsantrasyon demektir’

Sağlıklı Yaşama Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Düzenli uykuyla dinlenen insan kendini daha dinç hissettiği gibi sersemlik, yorgunluk ve dalgınlık gibi sorunlarla karşılaşmaz. İyi uyuyanlar iyi konsantre olurken daha da kolay öğrenirler” ifadesini kullandı.

Mumcu, uyku sorunları yaşayanlara şu tavsiyelerde bulundu: Obezitenin uyku sorunlarını tetiklediği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Obeziteyi oluşturan alışkanlıklardan vazgeçildiğinde uyku bozukluklarının giderildiği de gözleniyor. İdeal kilosunu yakalayan kişi, uyku sorunlarını da en aza indirir. İyi bir uyku için uyku saatinden önceki dört saat içinde ağır yemekler, aşırı baharatlı ve şekerli gıdalar tüketilmemeli. Akşam öğününden sonra bir şeyler tüketmek isteyenler bal ile tatlandırılmış rahatlatıcı bitki çayları içebilir. Düzenli yapılan spor, uyku kalitesini arttırır. İstanbul – Hüseyin Özdemir

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.