İyileşmenize lezzetli bir vesile

Memorial Bahçelievler Hastanesi ‘Kahramanlar Okula Hazır’ semineri düzenlendi.

Uzmanlar seminerde ebeveynlerin çocukların sağlıklı bir okul hayatı geçirmesi için dikkat etmesi gerekenleri anlattı ve merak edilen soruları cevapladı. Ayrıca faaliyete katılan çocuklara genel sağlık taraması yapıldı. Antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasını etkilediğini ve bağışıklık sistemini bozduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seçil Sözen Çakır, “Geri dönüşümsüz olarak florayı bozuyor. Çocuk bir tane antibiyotik içtiğinde florası bozuluyor ve bağışıklık sistemini bozmuş oluyorsunuz. Ateş düşürücü kullanılması, bol sıvı içirilmesi, burun kanallarının açılması, anne sütünün verilme sıklığının arttırılması, bitki çaylarının verilmesi örneğin ıhlamur gibi faktörler hastalıkların iyileşmesini sağlayacaktır” diye konuştu. AA

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