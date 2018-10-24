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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İyot eksikliği zeka geriliği yapabiliyor

24 Ekim 2018, Çarşamba 00:35
Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, yetersiz iyot alımının tiroid bezinde fonksiyon bozukluğuna yol açarak, guatr, zeka geriliğine yol açabildiğini söyledi.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, “İyotun vücudumuzdaki  tek fizyolojik rolü tiroid hormonlarının bir parçasını oluşturmaktır. Dolayısıyla yetersiz iyot alımı tiroid bezinde fonksiyon bozukluğuna (hipotiroidizm) yol açmaktadır. İyot eksikliği bunun dışında guatr, zekâ geriliği ve yenidoğan bebeklerde artmış ölüm riski ile ilişkilidir’’ dedi. 

Peki neler yapılmalı?

-Toplum bazında: En sık kullanılan yöntem sofra tuzlarına iyot eklenmesidir. Diğer alternatifler; iyodize yağ (Lipiodol), iyotlu su ve iyot tabletleri veya damlalardır. Ek olarak, gıdaların iyot açısından zenginleştirme çalışmaları halen devam etmektedir. 

-ŞAHIS bazında: Şahıs için iyot uygulamaları içerisinde, her 2-4 hafta arasında bir potasyum iyodür çözeltisinin ağızdan uygulanması ve 100-300 mcg potasyum iyodür ihtiva eden tabletlerin günlük verilmesi bulunmaktadır. İkincisi, gebelik ve emzirme döneminde artan iyot ihtiyaçlarını karşılamak için önerilen iyot preperatlarının rutin olarak kullanılması olabilir. 

-Gebelik ve emzirme dönemi: Dünya Sağlık Örgütü, hamilelik ve emzirme döneminde günlük 250 mcg iyot alımını önermektedir. Ancak hipotiroidizm tedavisi için levotiroksin kullanan kadınlarda iyot takviyesi gerekli değildir. Sigara dumanında bulunan tiyosiyanat anne sütü ile iyotun taşınmasını engellediği için anne sütünün iyotunu azaltır. Bu sebeple gebelik ve emzirme döneminde sigaranın bırakılması önemlidir.

İstanbul  - Seyhan Şentürk

Etiketler: tuz, iyot
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