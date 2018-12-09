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İyot eksikliğine dikkat!

09 Aralık 2018, Pazar 18:00
Tiroid hormonlarının üretiminde, iyotun önemli bir rol oynadığını söyleyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, dünyada önlenebilir zekâ geriliğinin en önemli sebebinin iyot eksikliği olduğunu belirtti.

İyot, tiroid hormonlarının üretimi için önemli bir rol oynuyor. Dünyada önlenebilir zekâ geriliğinin en önemli nedeninin iyot eksikliği olduğunu belirten uzmanlar, yeterli iyot alımının büyüme ve gelişmedeki önemini vurguluyor ve iyot eksikliğinin hastalıklara sebep olduğuna dikkat çekiyor. Tiroid hormonlarının üretiminde, iyotun önemli bir rol oynadığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Yeterli iyot alımı normal büyüme ve gelişme için elzemdir. İyot eksikliği, yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açarak ve başka mekanizmalarla iyot eksikliği hastalıklarına sebep olur” diyerek, iyot alımı hakkında önemli bilgiler verdi.

ihtiyacınızı, ilÂçlar yerine besinlerden karşılayın

“Vücudun iyot ihtiyacının, ilâçlar yerine besinlerden karşılanması daha da sağlıklı olacaktır. Bazı durumlarda besinler de yetersiz kalacağından, iyot eksikliği olan kişilere ilâçlı tedavi uygulanabilmektedir. İyot içeren besinler: Patates, süt, yoğurt, yumurta, hindi göğüs eti, balık, iyotlu tuz, Himalaya kristal tuzu, beyaz ekmek olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Dengeli beslenme ile yeterli iyot sağlanabilir

“Türkiye’nin iyot eksikliği açısından orta ve ileri seviye iyot eksikliği ile mücadele kapsamında büyük şehirlerde sorun aşılma noktasında olup kırsal kesimlerde eksiklik halen devam etmektedir” diyen Güzin Oğuz Yıldırım, dengeli beslenme ile gerektiği kadar iyot alımını sağlamanın mümkün olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı, “Tuz kısıtlaması gereken hasta grupları için sırf iyot alması adına tuzu arttırmak çare değildir. 

İlerleyen dönemlerde tuzdaki iyot oranını arttırarak tuz kısıtlamayı destekler şekilde yeni düzenlemeler gündeme gelecektir. Öncelikle amacımız eksiklik mi fazlalık mı veya normal olduğunu tetkik etmek daha sonra kişinin yeme alışkanlıkları ek risk faktörlerini gözden geçirerek gerekli takviye önerilerinde bulunmaktır.” 

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Etiketler: iyot, tuz
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