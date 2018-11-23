Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı özel 'banner'ı resmi internet sitesinde yayınlıyor.

Şiddete tek tuşla karşı koyabilirsiniz: KADES Kadın ve erkekler değişirken... İslâm ve kadına şiddet Bakanlık, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık için özel 'banner' hazırladı. Bakanlık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmaya başlayan "banner"da, siyah bir el izinin yanında "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazısı yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.