Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı özel 'banner'ı resmi internet sitesinde yayınlıyor.
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Kadın ve erkekler değişirken...
İslâm ve kadına şiddet
Bakanlık, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık için özel 'banner' hazırladı.
Bakanlık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmaya başlayan "banner"da, siyah bir el izinin yanında "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazısı yer alıyor.
AA