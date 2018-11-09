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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Kadınların gerçek saadeti imanda

09 Kasım 2018, Cuma
“Kadın ve Toplum” konusunda düzenlenen Hizmetiçi Eğitim programında, Bediüzzaman Said NursÎ’nin kadının gerçek saadetinin hakikÎ imanı elde etmek olduğu sözleri vurgulandı.

Yeni Asya Vakfı’nda  düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Programının ilki, “Kadın ve Toplum”  konusuyla başladı. 5 Kasımda gerçekleştirilen seminerde dört ayrı başlık incelendi. Risale-i Nur’un kadınların rehberi olduğunu söyleyen Feyzanur Elif Mutlu, “Tarih Boyunca Kadın” konulu seminerde, “Bediüzzaman Said Nursî, kadının gerçek saadetinin anahtarının hakikî imanı elde etmek olduğunu eserlerinde vurgulamaktadır. Dünya kadınının büyük bir manevî buhran yaşadığı 1920-1930 yıllarında, Bediüzzaman, Anadolu kadınını ilim, tefekkür ve irşadla aydınlatmış, Risale-i Nur hizmetinde talebeliğine kabul etmiş ve onları mimsiz medeniyetin sefahatinden kurtarmıştır” dedi.

İslamiyet kadınlara değer veriyor

İslÂm’ın kadına verdiği değeri Cahiliye Dönemine bakarak anlayabileceğimizi ifade eden Hülya Çelik, “İslâmın kadına verdiği değer” konulu seminerde, “Cahiliye dönemi denilince aklımıza kızların diri diri toprağa gömülmesi geliyor. İslâmiyet geldikten sonra, kız çocukları üzerine şefkat ve merhamet kanatlarını germiştir. Kızların bakım ve terbiyesi için türlü zahmet ve fedakârlıklara katlanan mü’min kadın ve erkeklerin, büyük fazilet ve ecir sahibi olacaklarını beyan etmiştir. Kadınlık ancak İslâm dini ile lâyık olduğu mevki ve değeri kazanmıştır” diye konuştu.

Hülya Çelik, “İslâmın kadına verdiği değer” konulu seminerde bir konuşma yaptı.

Yarım hisse evlenince tamamlanacak

İslÂm hukukunda miras paylaşımı hakkında bilgi veren Elifnur Tomaz, “Hukukta Kadın”  konulu seminerde, “Risale-i Nur bu meseleye şöyle açıklık getiriyor,  ‘Bir kadın, pederinden yarısını alsa, kocası noksaniyetini temin eder. Erkek, pederinden iki parça alsa, bir parçasını tezevvüc ettiği kadının idaresine verecek; kız kardeşine müsâvi gelir.’ Ama bu zamanda, medeni kanunda bütün kardeşler eşit hisse alır” diye söyledi. Uzun süren seminer aralarında çay ve yiyecek ikramı yapıldı. Neşriyat hizmetiyle kitap satışı gerçekleşirken, mini gıda kermesiyle de hizmete katkı sağlandı.

Kadın aileyi, aile toplumu etkiler

Zübeyir Gündüzalp’in ‘Bir millet erkekle terakki eder, kadınla tekâmül eder. Yuvayı kadın kurar. Erkeği yuvaya bağlayan kadındır’ sözünü hatırlatan Betül Boruzan, “Kadının toplumsal konumu” konulu seminerde, “Toplumun çekirdek yapısı olan aile kurumudur. Aile, sosyal hayatı düzenleyen bir yapıdır. Üstadın ifadesiyle aile hayatı ‘en esaslı zemberek’tir. Ailedeki değişim toplumu etkiler, toplumdaki değişim de aileyi etkiler” dedi.

Haber - Foto: Kübra Örnek

kubraornek33@gmail.com

 

Etiketler: yeni asya, aile, seminer, aile hayatı, yeni asya vakfı
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