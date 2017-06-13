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'Kalbinizden ve beyninizden uzak tutun'

13 Haziran 2017, Salı 19:41
Türk Nöroşirurji Derneğinden Kotil "Cep telefonunuzu dakikalarca elektriksel faaliyeti olan, elektriksel dengesi ve belli bir balansı olan beyninize ve omuriliğinize ya da kalbinizin üstünde fazla tutarsanız, beyin ve kalp sağlığını bozarsınız" dedi.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, bir program için geldiği Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, teknoloji çağının yeni değerler oluşturduğunu, sağlık açısından da zararların beraberinde geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji çağında bazı değerlerden uzaklaşıp başka yeni değerlere doğru uzanıyoruz. Bunlardan en önemlisi dijital dünya. Dijital dünya, bizi masa başına bağımlı kıldı. Bilgisayarlar bizi esir aldı. Artık arkadaşlarımızın yanına gitmiyor, anne ve babalarımıza uzanmıyor sadece ekrandan her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Bu bize nasıl bir sorun getirdi? Oturmaya bağlı olarak, oturmayı zorluyoruz. Zorlanmaya bağlı olarak da omurilik sağlığımızı bozuyoruz. Omurilik sağlığı bozulan biri, felç de geçirebiliyor. Sürekli masa başında boynunu eğerek duran bir genç omuriliğini tehlikeye atmış olur."

Kotil, cep telefonlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu vurgulayarak, özellikle beyin ve kalp bölgesinin cep telefonlarından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"İkinci telefon risk oranını arttırıyor"

Bazı insanların bir cep telefonu ile yetinmediğini, iki cep telefonu kullandığını anlatan Kotil, bu durumun risk oranını arttırdığına işaret etti.

Kotil, cep telefonu ile fazla konuşmanın zararlarından bahsederek, "Cep telefonunuzu dakikalarca elektriksel faaliyeti olan, elektriksel dengesi ve belli bir balansı olan beyninize ve omuriliğinize ya da kalbinizin üstünde fazla tutarsanız, bunlar beyin ve kalp sağlığını bozmaktadır. Kan dolaşımından bahsetmiyorum. Beyin ve omuriliğin elektriksel faaliyetinden bahsediyorum. Yapılan çalışmalarda bunların ilk sonuçlarına göre zararlı oldukları sonucu çıktı. Gerek masa başında sürekli oturmamalıyız gerekse cep telefonlarımızı kulağımıza ya da beynimize yaklaştırmamalıyız. Bunlardan uzak durmamız lazım. Mümkünse cep telefonu ile fazla muhabbet etmememiz gerekiyor. Acil bir durumda "merhaba, evet, tamam" bitti... Cep telefonu muhabbet aracı olamaz. İllede dakikalarca konuşacağım diyorlarsa da özellikle gençlere tavsiyem; mutlaka kulaklık takmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: cep telefonu
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