Kalp sağlığı için 5 tavsiye

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında bütün dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si yani yaklaşık 17,5 milyonu kalp ve damar hastalıkları dolayısıyledir.

Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, sağlıklı kalp ve damar sağlığı için 5 tavsiye paylaştı:

1- Sağlıklı beslenme: Sebze ve meyve çok, kırmızı et az tüketilmeli. Süt ve süt ürünleri az yağlı tüketilmeli. Haftada 2 porsiyon somon, sardalya, uskumru gibi omega 3 ‘ten zengin balık tüketilmeli.

2- Sigara: Sigara ne kadar erken yaşta bırakılırsa o kadar kaliteli hayat süresi kazandırır.

3- Hareket: Haftada en az 2.5 saat orta tempoda ya da 1.5 saat tempolu yürüyüş ya da koşu yapılmalı.

4- Diyabetik yani şeker hastalığı olan kişilerin kan şekeri düzeylerinin iyi olması, kontrol altında olması hayatî öneme sahiptir. Yüksek şeker damar sisteminin en büyük düşmanıdır. O sebeple bu hastalar mutlaka düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli, ilâçlarını düzenli kullanmalı ve beslenmelerine çok dikkat etmeliler.

5- Kan basıncı yüksek olan hipertansiyon hastalarında da tansiyonun kontrol altında olması gerekiyor. Düzenli egzersiz, tuz alımının kısıtlanması, sebze ve meyve tüketiminin artması ilâçların yanı sıra tansiyonu düşürmeye yarayan yaşama tarzı tedbirleridir.

İstanbul – Kübra Örnek