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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kalp sağlığınıza dikkat edin

08 Ekim 2018, Pazartesi 20:00
“Soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, kalp spazmı ve tansiyonu yükseltir” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Salihi, düşen hava sıcaklıklarının kalp sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini anlattı.

Soğuk ve yağışlı havalar kendini göstermeye başladı. Soğuk havaların,genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek kalp rahatsızlıkları, kış aylarında daha sık görülüyor.  Kış aylarında daha çok kalp krizi vakalarının görülmesine; solunum yolu enfeksiyonları, genellikle daha hareketsiz bir yaşam tarzı tercih edilmesi, daha ağır ve kaloriden zengin gıdalar tüketilmesi, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres neden olabilmektedir.

Soğuk Hava Damarları Büzüyor 

Kalp krizlerinin soğuk havalarda daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülmenin, spazm ve tansiyonu yükseltmesidir. Nasıl soğuk havada, elimizde ve yüzümüzdeki damarlar büzülüyorsa, kalbimizdeki damarlar da aynı reaksiyonu göstererek büzülme eğilimindedir. Özellikle;kalp damarlarında problemi olan, daha önceden stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş kişilerde soğuk havalar, kalp damarlarında daha fazla büzülmeye yol açarak tehlikeli bir duruma neden olabilmektedir. Kalp hastalığı olsun olmasın, herkes yaşam şeklini mevsimler koşullara göre ayarlamalıdır. Sağlıklı beslenilmeli, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmeli, öğün atlanmamalı, bir öğünde çok fazla yemek yerine az az ve sık sık yemek tercih edilmelidir. 

İstanbul - Seyhan Şentürk

Etiketler: kalp sağlığı
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