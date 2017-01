Kan stokları 'kırmızı alarm' seviyesinde

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü bildirdi.

Kınık, 2016 verilerine göre Türkiye'de yılda 2,7 milyon litre kan sarfiyatı olduğunu ifade ederek, bu miktarın Türkiye'de bulunan bin 300 civarındaki hastanede her gün yapılan ameliyatlarda ve hastalıklar nedeniyle tüketildiğini kaydetti.

Kızılay olarak ülke geneline yayılmış 250 bağış kabul noktalarının bulunduğunu belirten Kınık, Türkiye'deki 17 kan merkezi ve 65 kan bağış noktasında bu kanların analiz ve testlerinin yapıldığını anlattı.

Kınık, testleri yapılan kanların 3 bin 300 Kızılay çalışanı tarafından hastanelere ulaştırıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının ağırlaşmasına bağlı olarak ulaşımın sekteye uğraması ve zaman zaman da vatandaşlarımızın özellikle evlerinin dışına çıkma ihtimallerinin düşmesi, kan bağışlarında da azalmaya neden oluyor. Biz her güne 50-60 bin ünite gibi bir stokla girmeye çalışırız, olağanüstü olaylara hazırlıklı olmak için. Ama bu, kış aylarında düşer. Şu anda da bizim 'kırmızı alarm' dediğimiz 20 bin gibi bir rakamın altına düştü."

"Halk bu konuda duyarlı"

Kan stokunu çok hızlı şekilde yükseltmek için bağışçılara çeşitli mecralardan çağrıda bulunduklarını aktaran Kınık, halkın bu konuda duyarlı olduğunu ve kan merkezlerinde de bağışçı sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Çok az da olsa terör olaylarının da kan stokunu etkilediğini kaydeden Kınık, "Terör saldırılarındaki kan ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şu an bile bu konuda bir zaafımız yok. Daha büyük, afet gibi olaylarda da her zaman bizim belirli bir planımız var ve bu çerçevede stok tutmak istiyoruz. Şu an çok panikleyecek bir durumumuz yok ama stok seviyelerimizi 20 binlerden 50 binlere çıkartmamız gerekiyor." diye konuştu.