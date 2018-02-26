"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kanser ilacı için ayda 4 bin TL isteniyor

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:37
Sağlık Bakanlığı ve SGK, böbrek ve akciğer kanseri hastalarının kullandığı Nivolumab adlı ilacı, üç ay önce ‘ara ödeme’ listesine aldı. Hastalar, ilacın ek ödemelerinden ötürü büyük sıkıntı çekiyor.

Türkiye’de ilacı kullanan 155 kişi olduğu öğrenilirken, hastalardan ilacı her kullandığında iki bin TL katkı payı isteniyor. Ayda en az iki kez kullanılan ilacın 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. SGK ya da Emekli Sandığı mensubu hastaların ayda 4 bin lira vermek zorunda bırakılması tepki çekiyor. 

‘UYGULAMADAN VAZGEÇİLSİN’

Uygulamayı ‘insafsızlık’ olarak değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanlığı ile SGK’nın bağlı olduğu Çalışma Bakanlığı’na çağrı yaparak “Tedavi gören yurttaşlarımız sorunlarını size aktarmış. ‘Çözeceğiz’ demenize rağmen hiçbir adım atmamışsınız. Sorunu çözmek için neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın Nivolumab adlı ilaçtan alınan “kür başına iki bin TL” uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, “Aksi takdirde bakanlık eliyle ölümlere ve acılara davetiye çıkarılacak” dedi. Yarkadaş, ilacın daha önce Eczacılar Birliği eliyle çok düşük fiyatlara temin edildiğini öne sürdü. 

‘İLAÇLARDA CEPTEN HARCAMA ARTTI’

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut sosyal devlet anlayışında sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet hizmetlerinin devlet tarafından yurttaşlara ücretsiz temini gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşın cebinden çıkan sağlık harcamasının her yıl giderek arttığını söyleyen Bulut, “Özellikle kronik hastalarda ve kanser tedavisi alanlarda bu harcama boyutu dramatik hal aldı.

Necip Yurdakul örneğinde olduğu gibi emekli bir öğretmenin her ay cebinden yaptığı sağlık harcaması maaşının yüzde on beşlik tutarını aştı. Yıllarca kanser ilaçlarının ve palyatif tedavi araçlarının temininde ve geri ödemelerinde zorluklar yaşandığını söyleyen Bulut, “Özellikle böbrek kanser olgularında da aynı sorun var. Ulaşılması zor olan ilaçlara cepten harcama arttı. Yanlış planlama, sağlık politikaları, sigorta primlerinin ve kesintilerinin kamu kaynaklarında çarçur edilmesi, yağma ve talan politikaları bu sonucu doğurmuştur” şeklinde konuştu.

Döviz kurlarında oynamalar nedeniyle bazı ilaçların Türkiye piyasasına girmediğine dikkat çeken Bulut, “Bürokrasi, al-satçı lobilerin egemenliği, AR-GE alanına yetersiz destek verilmesi, kaynağından kesilen primlerin yıllardır hükümetler tarafından iyi değerlendirilmemesi gibi sorunlar çözülmeden etkin ve yurttaşlarımıza hak ettikleri sağlık hizmetini sunmak olası değildir.  Tekrar sosyal devlet politikalarına yönelmek gereklidir” şeklinde konuşt.

Okunma Sayısı: 436
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.