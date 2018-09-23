Kanserden bu şekilde kurtuldu

Kanser hastalığını sporla ve bisiklet vesilesiyle yenmeyi başardığını söyleyen Atilla Ceylan, “Kanserle mücadele ederken hayata küsmeyip bir sporla uğraşmanın önemini yaşayarak gördüm” dedi.

İzmir’de 7 yıl devam eden tedavinin ardından kanseri yenmeyi başaran 47 yaşındaki Atilla Ceylan, hastalığının başında yaşadığı duygusal çöküntüyü de oğlunun önerisiyle başladığı bisiklet sporuyla atlattı.

Astsubay olarak görev yaptığı Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden 2011’de pankreas kanseri teşhisi konulunca emekli olan iki çocuk babası Ceylan, ameliyatın ardından bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Yaklaşık 7 yıl devam eden tedavi sürecinde zor günler geçiren, dönem dönem duygusal çöküntü içerisine giren ve zamanının büyük bölümünü de odasında geçiren Ceylan, 23 yaşındaki oğlu Ömer Ceylan’ın bisiklete binme teklifine ilk zamanlar sıcak bakmasa da doktorunun da onayıyla bu spora başlamaya karar verdi. Sporun vücuduna iyi geldiğini ve sosyalleştiğini fark eden Ceylan, iki sene önce iki oğluyla Bike İzmir Bisiklet Topluluğuna üye oldu.

Haftanın 3 günü hareket

Yaklaşık 7 yıllık süreçte amansız hastalığı yenen Ceylan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken oğullarıyla da haftanın 3 günü bisiklet sürüyor. Atilla Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun teklifiyle bisiklete bindiği ilk günü hâlâ unutamadığını söyledi. Pankreas kanseri ameliyatı geçirenlerin yemek sorunu yaşadığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu: “Bisiklete bindikçe yavaş yavaş kilo aldım. Spor yaptıkça eski halimi aldım. Bisiklet bana hayat verdi. Baktım çok keyifli sağlığıma pozitif katkıları var, sürüş mesafelerini arttırdım. Bu durum hastalığın tedavi sürecinde bana pozitif etki yaptı. Kanserle mücadele ederken hayata küsmeyip bir sporla uğraşmanın önemini yaşayarak gördüm.”

Bağışıklık sistemi güçlendi

Ceylan, rutin kontrollerinin devam ettiğini ancak vücudunda kansere ilişkin hiçbir ibareye rastlanmadığını vurguladı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu ise kanser hastalarının tedavisi sonrası rehabilitasyonun en az kanser tedavisi kadar önemli olduğuna işaret etti. Hayat kalitesi ve huzur düzeyindeki yükselişin hastalığın seyrine olumlu yansıdığını vurgulayan Hamzaoğlu, “Atilla Bey’in bisiklet kullanıp egzersiz yapması kendisine olumlu bir süreç sağladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdi. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın tamamen kanser hastalığının etkilerinden kurtulduğunu söyleyebilirim.” dedi.