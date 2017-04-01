"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kanserden korunmanın altın kuralları

01 Nisan 2017, Cumartesi 11:44
​Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, yılda yaklaşık 14 milyon 100 bin kişide kanser vakasına rastlandığını ve yaklaşık 8 milyon 200 bin kişinin de kanser nedeniyle öldüğünü söyledi.

Kandemir, kansere yol açan risk faktörlerinden uzak durmak gerektiğini söyledi. Risk faktörlerinin başında sigaranın geldiğini vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. İkinci bir faktör olarak alkolü sayabiliriz. Alkol de birçok kanser gelişiminde rol oynamaktadır. Radyasyon yine söz ettiğimiz gibi çok önemlidir. Güneş ışınları cilt kanserine yol açmakta, uzun süreli solaryum da kanser riskini artırmaktadır. Kanserlerin yaklaşık beşte biri enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Nedir bu enfeksiyonlar diye baktığımızda özellikle Hepatit B virüsü vardır. HBV virüsü nedeniyle hepatit gelişmekte daha sonra ise karaciğer kanseri meydana gelmektedir. Yine aynı şekilde Hepatit C'ye bağlı olarak da ilerleyen yıllarda bu hastalarda karaciğer kanseri gelişmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebi de HPV virüsüdür. Eğer biz bunlardan korunursak dolayısıyla kanserden de korunmuş olmaktayız."

"Beslenme çok önemlidir"

Emin Gökhan Kandemir, sağlıklı bir beslenme ve beraberinde egzersiz yapmanın, sağlıklı bir kiloda olmanın da kanserden korunma açısından önemli olduğunu aktardı.

Özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenmenin temel olarak dikkat edilecekler arasında yer aldığını dile getiren Kandemir, şu bilgileri verdi:

"Fazla miktarda et tüketimi ile işlenmiş gıdaların tüketimi de kanser açısından bir risk faktörü olmaktadır. Tabii ki burada güvenli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aşamada bir takım sorunlarla karşılaşmaktayız. Eğer güvenli gıda tüketimi yaptığımız taktirde ve yine bunları makul ölçüde tükettiğimiz takdirde kanserden önemli oranda, yüzde 30 ila 40 oranında korunabilmekteyiz."

Kandemir, erken teşhis sayesinde kanser tedavisinde başarı oranının arttığını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 768
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.