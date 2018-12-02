"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kansere sebep olan besinler

02 Aralık 2018, Pazar 23:33
Dünyada her altı kişiden biri kanserden ölüyor. Kanser hastalığına yakalananların üçte birinin ise sebebi düzensiz beslenme. Uzmanlar kansere sebep olan besinleri açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her altı kişiden biri kanserden ölüyor. Sadece 2018’de onkolojik hastalıklar 9.6 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Uzmanlar, bunlardan üçte birinin düzensiz beslenmeden vefat ettiğini belirtiyor. Seçenov Üniversitesi Onkoloji Kliniği Onkolojik Cerrahi Bölümü Başkanı Natalya Sukortseva, Sputnik’e konuyla ilgili şunları söyledi: “Şeker ve sun’î tatlandırıcılar, tehlikeli gıda ürünleri listesinde ilk sıradadır. Rafine edilmiş şekerin aşırı tüketimi, endokrin ve kardiyovasküler sistemlerin kronik hastalıklarına neden olabilir, ayrıca obeziteye yol açabilir. Şeker ikameleri, sun’î renklendiriciler ve tatlar ve bunları ihtiva eden yiyecekler ve içecekler toksinlidir. Larinks ve özofagusun mukoza zarlarına nüfuz ederek, hücrelerin malign büyümesini tetikleyebilirler ve sadece obeziteye sebep olmazlar. Zararlı ürünlerin tüketilmesi boğaz, yemek borusu, mide ve diğer organ ve sistemlerin kanser olmasına yol açar”.

Besinlerin hazırlanma yöntemleri hasta ediyor 

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 2015 yılı sonunda, sucuk ve işlenmiş et ürünlerini ispatlanmış kanserojen aktivitesi olan ürünler olarak niteledi. IARC uzmanlarına göre, bu ürünlerin sürekli tüketilmesi kolorektal kanserin gelişimine yol açabilir. Günde sadece 50 gram işlenmiş et tüketilmesi bile onkolojik hastalıklara yakalanma riskini yüzde 18 arttırır. Natalia Sukortseva “Yarı mamül ürünler, sosisler, füme etler ve jambonlar sağlığa zararlı maddeler, fazla tuz ve kimyasallar ihtiva eder. O sebeple eğer düzenli olarak sabah, öğlen ve akşam bu ürünler tüketilirse, kolon kanserine yakalanma riski artar” dedi. Sputnik’in haberine göre, Fransız ve Brezilyalı bilim insanları, herhangi bir özel ürünün değil, onların hazırlanma yönteminin kanser hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Onkolojik hastalıklara yol açan ürünlerin başında ultra işlenmiş gıdalar, unlu mamüller, gazlı içecekler, şekerli mısır gevreği, yarı mamül ürünler ve işlenmiş et ürünleri gelir. Bu tür gıdalar şeker, yağ ve tuz bakımından yüksek, fakat vitamin ve lif bakımından zayıftır.

Etiketler: kanser, beslenme
Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi

    Kansere sebep olan besinler

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

    Anayasa Profesörü Kaboğlu: Hukuka dönüş umuduyla Meclisteyim

    Avusturya'da çirkin saldırı

    Niğde'deki çığ düşmesine ilişkin açıklama

    4 ayın en düşük seviyesini gören gram altında son durum?

    Filistinlilere ırkçı saldırılar devam ediyor

    Avrupa basını, Fransa'daki olayları böyle gördü

    Macron protesto alanına geldi

    Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

    AİHM kararına uyulmazsa ne olur?

    Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz

    Asya’nın bahtının anahtarı dayanışma

    İsrail gazetecileri de hedef alıyor

    YÖK’ten yeni ALES düzenlemesi

    Kur’ân’ı ezberlemek en büyük nimet

    Suriyeli göçmenler savaşın yaralarını sanatla sarıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın rahmanî yönü nasıl anlaşılır?
    Yeni Asya'dan Size

    Medyanın derin krizi ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    İyi ki muhtaç insan!
    Hasan GÜNEŞ

    Medya ve deccal
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dakik bir Nur Talebesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları - 2
    Cevher İLHAN

    “Cumhur ittifakı” çarkı
    M. Said ZEKİ

    Hukuk ve umut

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.