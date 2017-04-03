"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

03 Nisan 2017, Pazartesi 11:39
Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Direktörlük, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa dair doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle kanserin görülme riskinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Hastaların bilinçli şekilde tedaviye yaklaşması gerektiği belirtilen açıklamada, yanlış bilgilere kulak asılması nedeniyle tedaviye geç kalındığı ve kansere karşı daha dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Erken tanı konan hastaların cerrahi müdahalelerle kanser hastalığından kurtulabildiğine işaret edilen açıklamada, doğru bilinen yanlışlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"'Kanserin belirti ve bulguları yoktur' ifadesi yanlış. Çünkü erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır. Birçok kanser türü, erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir. 'Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur' ifadesi yanlış. Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğuyla ilgili bilimsel kanıt yoktur. 'Ne yaparsan yap kanser olacağın varsa olursun, kanser kaderindir' ifadesi yanlış. Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'unu kapsıyor.

'Çoğu kanser ailesel geçişlidir, eğer ailende kanser öyküsü yok ise risk altında değilsin' yanlış. Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur. 'Bazı kanser türleri bulaşıcıdır' yanlış. Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir.

'Kansersen şeker yememelisin' yanlış. Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılmasına sebep olduğuna ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri artırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz."

AA

Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.