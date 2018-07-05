Karadeniz yelken turizmine açılıyor

Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmayı hedefleyen Denizlerdeyiz. Amatör Denizciler Derneği (DADD) düzenledikleri ralli ile Karadeniz’de çok renkli görüntüler oluşturacak.

Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen DADD ralli Karadeniz, daha ikinci yılında yeni başarılara imza atıyor.

Karadeniz’i yelken turizmine açmayı planlayan bu özel yelken rallisi 74 gün sürecek. 42 limana uğrayacak olan yelkenler, İstanbul dahil Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından Gürcistan’a kadar gidecek. Geçen yıl 9 tekne ile Samsun’a kadar düzenlenen, bu yıl ise 27 teknenin yelken açacağı ralli, bir Fransız bir de İngiliz ekibin katılım ile şimdiden uluslar arası nitelik kazandı.

3 Temmuz 2018 tarihinde West İstanbul Marina’dan yola çıkan 27 tekne Karadeniz’de yelken turizminin canlanması için ihtiyaç duyulan fitili ateşlemeye hazırlanıyor. Yelkenler Karadeniz kıyılarını dolaştıktan sonra son olarak Gürcistan’a ulaşacak.

“Karadeniz aslında tehlikeli değil”

DADD Başkanı ve amatör denizci Zafer Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Eşim ve ben teknemizle Ege ve Akdeniz sahillerinde pek çok seyir yaptıktan sonra Karadeniz’i de keşfetmek istedik. Bu seyirde Karadeniz’in zannedildiği gibi tehlikeli olmadığını, Ege ve Akdeniz’de artık çok iyi bildiğimiz rotalara alternatif olduğunu görünce, bu düşüncemi diğer yelkenli kullanan denizciler ile paylaşmak istedim. Gürcistanlı denizcilerin yapmayı planladıkları ve dâvet gönderdiği Altın Post Regattası’da bize fikir verdi. Bunun üzerine Jason ve Argonatları’nın Altın Postu Yunan Mitolojisinin aslına uyarak ralliyi Yunanistan Volos’tan başlatma kararı aldık. Rallinin adını da DADDralli Karadeniz 2018 (3 ülke 1 Hikâye) ‘’Argonatların İzninde, Altın Postun Peşinde’’ olarak belirledik”

İstanbul - Abdullah Eraçıkbaş