Karatay'dan korkutan açıklama

Profesör Canan Karatay, "Tabi ekmekte çok kimyasal madde var. Katkı maddesi var. Katkı maddeleri içinde bromür var. Bromürün kanserojen bir madde olduğu tüm çalışmalarda gösterilmiştir. Bromür ağır bir metaldir, klorür gibi. Klorür insanı öldürüyor. Suriye'de o gazı kullanarak insanlar öldü" dedi.

Kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay, Isparta'da Doğa Okulları tarafından düzenlenen 'Canan Karatay ile Sağlıklı Yaşam' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, bahar mevsiminde beslenme yöntemi hakkında bilgi verdi. Yerli bahar ve yaz ürünlerinin çıkmadığını belirten Prof.Dr. Karatay, "Onun için kış ürünlerini doğal olarak tüketmeye devam etmeliyiz. Karnabahar, lahana. Turp, havuç bunlar bol bol, hatta yeşillikler bol bol tüketilebilir. Önemli olan doğal olarak yetişmiş ürünleri doğal şekliyle tüketmektir. Yağ tüketimi bu bahar geçişlerinde çok önemli. Çok büyük halsizlikler oluyor. Bunu giderecek en önemli şey doğal olan köy tereyağı, zeytinyağı, balık yağıdır. Bunlar doğal olarak tüketilirse bahar yorgunluğu olmaz" dedi.

'GIDA ENDÜSTRİSİ TİCARİ MAKSATLI'

Alınan gıdalar sonucu zaman içinde vücudun gıdalara karşı reaksiyon göstermesi anlamına gelen gıda intöleransı hakkında bilgi veren Prof.Dr. Karatay, "Bütün gıda endüstrisi ticari maksatlı. Buna kimse 'hayır' diyemez. Şikayetiniz varsa, kilo veremiyorsanız, bir şey yediğinizde gaz oluyorsa, bilin ki vücudunuz artık onu tolere edemiyor. Uzun süre kilo veremeyenlere, kaşıntı ve alerji şikayetleri olan hastalarıma test yapılmasını öneriyorum. Ama güvenli yerlerde bakılması lazım. Gizli bir alerjiniz bile varsa bilin ki kilo da veremezsiniz, hastalıklardan kurtulamazsınız" diye konuştu.

'BROMÜR DE KLORÜR DE AYNI GRUPTAN SAYILIR'

Kanser Haftası dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Karatay, şöyle dedi:

"Şeker kanser yapar. Kanser yapan şekerdir. Yediğimiz şeker ve ekmeklerin kan şekerini yükseltmesidir. İnsülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek ve trans yağlar bunu çok yükseltir. Hepsi kanser sebebidir. Onun için ekmek ve şeker tüketmeyin diyorum. Kan şekerini en çok ekmek yükseltir. Tabi ekmekte çok kimyasal madde var. Katkı maddesi var. Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı maddesi var. Katkı maddeleri içinde bromür var. Bromürün kanserojen bir madde olduğu tüm çalışmalarda gösterilmiştir. Bromür ağır bir metaldir, klorür gibi. Klorür insanı öldürüyor. Suriye'de o gazı kullanarak insanlar öldü. Bromür de klorür de aynı gruptan sayılır. Ekmek üretenler bana kızmasınlar ama 2006'da Dünya Sağlık Organizasyonu'nun raporuna göre konuşuyorum. Sağlıkçı olarak konuşuyorum. Ben tüccar değilim. Halk sağlığını korumak, hastalanmamak, hastaysanız iyileşme imkanı olduğunu, bu hastalıkların tedbirinin alınabileceğini söylüyorum. Kanser riskini siz elinizle azaltabilir, değiştirebilir, yok edebilirsiniz."