Karpuz hazmı kolaylaştırmaya, kavun da rahat uykuya vesile oluyor

Yaz mevsimi geldiği zaman, uzmanlar tarafından bolca yenilmesi tavsiye edilen mevsim sebze ve meyveler, aynı zamanda sağlığı tehdit eden sorunların üstesinden gelmede de etkili.

Tabiî tedavi sunan yaz meyvelerini kesinlikle ihmal etmemeli ve gün içinde ara öğünlerde yaz meyveleri tüketmelisiniz. Peki, yazın hangi meyveler yenir? Yaz aylarında birçoğumuz tarafından çok sevilen sulu ve posalı meyve karpuzdur. Özellikle de yemekten önce yenildiği zaman hazmı kolaylaştırır, böbrekleri çalıştırıp idrar söktürür. Kavunda yaz meyvelerinden biridir. Kavunun faydaları ise sinirleri yatışrır, kanı temizler, rahat bir uyku sağlar. Vişnede yaz aylarında bolca tüketilmesi tavsiye edilen yaz meyvelerinden bir tanesidir. Az miktarda kalori ihtiva eden vişne de karpuz gibi idrar söktürmeye yardımcı bir meyvedir. Ateş düşürmede ve susuzluğu gidermede de etkili. Sağlıksiteniz.-com’un haberine göre, şeftali, kayısı, dut, incir, mango da yaz meyvelerinden. Yaz mevsiminde yetişen bu meyveler arasında üzüm, papaya ve ananasta yer alır. Özellikle de üzüm hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir. Kuru üzümün demir miktarı yüksektir, kansızlığı giderir. Beyaz üzüm tam bir antioksidan zenginidir, kanser hastalıklarından koruyup yaşlanmayı önler.

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