Kış aylarında kilo almayın

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için tavsiyeler veren Diyetisyen Emre Uzun, kış aylarında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Diyetisyen Emre Uzun, ‘’Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif enerji oluşturuyor buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirmek eklenince, daha çok yeme ve hareketsiz kalma sorunlarına sebep’’ diyor. Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkiliyor. Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için neler yapmalı? Uzun’un sindirim sistemini güçlendiren tarifi ile kış aylarına daha mutlu ve sağlıklı girebilirsiniz.

Mod yükselten 5 besin

-Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı seratonin. Ispanak ihtiva ettiği folik asit ve magnezyum sayesinde gevşememize ve mutluluk hormonu salgısını uyararak bizi pozitif bir ruh haline sokuyor.

-Bitter Çikolata: Çikolatanın mutluluk saçtığı inkâr edilemez bir gerçek. Aynı zamanda ihtiva ettiği teobromin sayesinde ruh halimizi düzeltir ve kış aylarında bizi dinç tutmaya yardımcı olur. Yalnız bitter olmasına ve günde 1-2 kareyi geçmemesine dikkat.

-Semizotu: Semizotu ihtiva ettiği omega3 sayesinde beyin yorgunluğunu alıyor ve aynı zamanda sizi depresif ruh halinden çekip çıkarıyor. Yoğurtla birlikte salata yaparak veya zeytinyağı ile pişirerek tüketebilirsiniz.

-Nar: Antioksidan ile dolup taşan bu meyve yüksek C vitamini dolayısıyla stresi azaltarak pozitif ruh halini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda serbest radikaller ile mücadele ederek metabolizmamızı kuvvetlendiriyor ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında salatalarınıza serperek kullanabilirsiniz.

-Hindi eti: İyi bir triptofan kaynağıdır ve kaliteli proteinlere sahiptir. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım eder. İhtiva ettiği triptofan ile serotonin salınımını arttırarak modumuzu yükseltmeye yardımcı olur.

Metabolizmamızı arttıran çorba

Malzemeler:

• 9-10 yaprak ıspanak

• 1 avuç brokoli

• 3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı

• 1 adet havuç

• 1 tutam maydanoz

• 1 yemek kaşığı bulgur

• 1 serçe parmak kalınlığında zencefil

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Pulbiber, kimyon, karabiber

Hazırlanışı:

Ispanak sapları ve brokoli haşlanır. Havucun kabukları soyulup, dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında sotelenir. Bu sırada kereviz sapları ayıklanıp yıkanır ve ince ince doğranır. Sonrasında ıspanak, kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirilip karıştırılır. Kıvamını ayarlamak için su eklenir kimyon ve karabiber eklenip 1 taşım kaynatıldıktan sonra pul biberle servise sunulur. (145 kkal)

İstanbul - Yeni Asya