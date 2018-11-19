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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kışın neden kilo alırız?

19 Kasım 2018, Pazartesi 20:54
Sağlıklı her bireyin metabolizma çalışma hızının, kışın düştüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Ömer Aycan, kalori yakımının yavaşladığını ve kilo almanın kolaylaştığını söyledi.

Kışın metabolizma yavaşlıyor, kalori yakımı düşüyor ve kilo alımı kolaylaşıyor. Diyet yapanlar kilo almıyor fakat diyet yapmakta zorlananlar, kışın kilo almamak için ne yapmaları gerektiği sorusunun cevabını arıyor. Çevre Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Ömer Aycan, metabolizma yavaşladığı için kışın kilo almanın kolaylaştığını söyledi. Metabolizmanın ana görevinin vücudu ısıtmak olduğunu, soğuğa direnç sağlamak amacıyla fazla enerji harcamadığını sözlerine ekledi. 

“Sağlık sorunları olanlar kilo veremiyor”

Diyet ve egzersize rağmen aşırı kilolu olup, zayıflayamayanlar için cerrahi uygulamalar arasında, ameliyatsız yöntemlerin bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. H. Ömer Aycan şöyle konuştu; “Kilo veremeyenlerde karşılaştığımız sorunlardan biri, kalp ve damar hastalıkları riskini arttıran ve sağlık sorunlarının bütününü oluşturan metabolik sendrom diye tanımladığımız durum. Metabolik sendrom, erkeklerde bel çevresinin 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’den fazla olması, şeker hastalığı ya da insülin direnci bulunması, yüksek tansiyon, kandaki yağ seviyesi yüksekliği, kandaki iyi kolestrol seviyesinin düşüklüğü ve bu bulguların hepsinin bir arada bulunduğu durumdur.”

“Açlık hissi azalabilir”

Aycan, diyet yapmasına rağmen zayıflayamayanlar ve cerrahi ameliyat riskinden kaçınanlar için ameliyatsız yöntem olan mide botoksu ve mide balonu önerdi, “ Endoskopik mide balonu yöntemi en sık kullanılanıdır. Hastanede yatmayı gerektirmeyen, ortalama 10 - 25 kilo kaybı sağlayabilen mide balonu, altı ay ile bir yıl arasında çıkarılır. Bu uygulama işlemi endoskopi ile anestezi altında yapılır ve 15- 20 dakika sürer. Ayarlanabilir mide balonları kişinin kilo verme ihtiyacına göre daha az ya da daha çok sıvı ile şişirilir. İşlem sonrası hastaneden çıkıp ev istirahatine geçilebilir. Diğer bir uygulama ise mideye yapılan botoks enjeksiyonudur. 5-6 ayda yaklaşık 4-20 kilo verdirilebilen bu işlemin etkisi, açlık ve tokluk hissinde etkili olan midedeki kas ve sinirler üzerinde oluşan blokaj ile sağlanır. Mide botoksu ile hem kas tabakası etkilenir hem midenin boşalma süresi uzar, hem de sinir hücreleri etkilenerek açlık hissi azalır.”

“Açık havada hareket edilmeli”

Hareketin ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam biçimi olmasını tavsiye eden  Aycan, tüm uygulamalardan sonra sağlıklı kalmak ve kilo almamak için beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesine, diyetisyen takibinin önemine, dikkat çekti. Açık havada hareketli zaman geçirmenin, yiyecek ve içecek kalorisine dikkat etmenin, kışın kilo kontrolünde etkili olduğunu söyledi.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

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