Kız çocuk yetiştirmek daha mı zor?

Amerikalılar bu konuda ne düşünüyor dersiniz?

Erkek çocuk yetiştirmek kız çocuk yetiştirmekten daha mı kolay? Geçtiğimiz günlerde yapılan bir Gallup anketine göre, Amerikalılar erkek çocuk büyütmenin kız çocuk yetiştirmekten daha kolay olduğunu söylüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası, yüzde 54’ü, erkek çocuk yetiştirmenin daha kolay olduğunu savundu. Amerikalılar’ın yüzde 27’siyse ‘kız çocuk yetiştirmek daha kolay’ dedi. Gallup Araştırma Şirketi aynı soruyu 1947 yılında da sormuş ve ankete katılanların yüzde 42’sinden ‘erkek çocuk yetiştirmek daha kolay’ cevabı almış. Amerikalılar’ın yüzde 24’ü, ‘kız çocuk büyütmek daha kolay’ derken, yüzde 24’ü de ‘bir fark yok’ diye cevaplamış soruyu. Erkeklerin yüzde 58’ine göre erkek çocuk yetiştirmek daha kolay. Gallup araştırma şirketine göre, Amerika’da son yıllarda kız çocuklarını koruma ve kadın eşitliğini ve haklarını savunma vurgusunun artmasına rağmen, halkın çoğunluğu erkek çocukların daha kolay yetiştirildiğini savunmaya devam ediyor. VOA’nın haberine göre, Gallup şirketi araştırmacılarına göre, kız çocuk yetiştirmenin zorluğu, kızların özellikle ergenlik yaşlarında çok duygusal olmalarından kaynaklanıyor. Sebeplerden biri de kız çocuklarına yönelik taciz ve kaçırma gibi tehditlerden duyulan kaygılar.