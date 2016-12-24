"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu

24 Aralık 2016, Cumartesi 10:32
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, kış koşulları, Kızılay'ın kan stoklarını olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde 60 bin ünite olması gereken kan stok seviyesi 30 bin civarına düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kınık, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu belirtti.

Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Fakat buna rağmen alarm durumumuz devam ediyor. Zira kan, uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığı, acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz. Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz."

Kınık, soğuk hava şartları, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğine değinerek, şu çağrıda bulundu:

"Bu durum stokta azalmaya neden oldu ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyaçları devam ediyor. Hastanelerde ameliyatlar sürüyor. Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ünitedir. Biz 2016'da 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor."

AA

Etiketler: kızılay, kan bağışı
Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

    Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

    IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

    Cep telefonu fiyatları artacak

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

    Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

    Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

    El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

    Nurları tanıdı, Müslüman oldu

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

    1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

    Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

    Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

    Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

    Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değer miydi?
    Ahmet BATTAL

    Adalet, AB ve AİHM
    Faruk ÇAKIR

    Suriye soruları çoğalıyor
    Genel

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor
    Genel

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
    Süleyman KÖSMENE

    Gülmekte ölçümüz nedir?
    Genel

    İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
    Risale-i Nur'dan

    Karşımda müthiş bir yangın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.