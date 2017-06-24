Klimalardaki bu önemli tehlikeye dikkat!

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, periyodik bakımı yapılmayan klimaların nemli ortamında üreyen bakterinin yol açtığı akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanan lejyoner hastalığının, tedavi edilmediğinde ölüme yol açabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, yaz aylarında kapalı mekanlarda sıklıkla kullanılan klimaların solunan havanın ısı ile nem oranlarını değiştirdiğini söyledi.

Bunun sağlığı doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Karadağ, yaz aylarında maruz kalınan sıcak hava, yüksek nemle birlikte bakımı yapılmayan ve hijyenik olmayan klimaların kullanılmasının birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini belirtti.

Karadağ, klimaların esasen yaptığı iki temel şey olduğuna işaret ederek, ''Bunların birincisi havayı soğutmak, diğeri ise havanın nemini düşürmektir. Klimalar bunu kapalı bir ortamda yaparlar ve havayı sürekli devir daim yaptıkları için klimalı ortamdaki kişiler gün içinde hep aynı havaya maruz kalırlar. Normalde sağlıklı bir insan her saat yaklaşık bin kere nefes alıp verir. Aldığımız her nefes de kanımızı temizler." diye konuştu.

"Bakteri, sulu ve aşırı nemli ortamları sever"

Dış ortamdaki havanın insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Karadağ, şöyle devam etti:

"Sağlıklı insanlar burundan nefes alıp verir. Nefes alıp verdiğimiz havanın içinde bazı zararlı partiküller varsa onlar da vücudumuzdan içeri girebilir. Özellikle vücut direnci düşük kişilerde farklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu noktada ülkemizde özellikle yaz mevsiminde klimalara bağlı ortaya çıkan en önemli sağlık sorunu lejyoner hastalığıdır. ''

Klimanın içindeki aşırı nemin, 'legionella pneumophila' isimli bakterinin yaşaması ve üremesi için çok uygun bir ortam sağladığını ve bakterinin de havaya karıştığı için solunduğunda akciğere geçerek zatürreye neden olduğunu ve bu bakterinin, sulu ve aşırı nemli ortamları sevdiğini ve buralarda yerleştiğini belirten Karadağ, klimanın içindeki aşırı nemin, bu hastalık etkeninin yaşaması ve üremesi için çok uygun bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

ABD'de 1976'da klimadan ortamın havasına karışan ve 221 kişiyi hasta eden bakterinin, 34 kişinin ölümüne neden olduğunu dile getiren Karadağ, bu ülkede her yıl çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuran birçok kişide de yine bu hastalığın teşhis edildiğini bildirdi.

"Klimalı ortamları sıklıkla havalandırmalıyız''

Türkiye'de özellikle yaz aylarında klima kullanımının arttığına dikkati çeken Karadağ, "Sağlığımız için aşırı ve bilinçsiz klima kullanımından mutlaka kaçınmalıyız. Klimaların havalandırma sistemlerini sıklıkla kontrol ettirmeli, filtrelerini temizletmeli ve periyodik bakımlarını yaptırmalıyız. Bunun yanında klimaları kullanırken kişilerin direkt üstüne tutmamalıyız ve klimalı ortamları klima kullanılmadığı zamanlarda sıklıkla havalandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.