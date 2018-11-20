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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

KOAH, zatürre riskini arttırıyor

20 Kasım 2018, Salı 23:56
Zatürre’nin KOAH’ın kontrolünü zorlaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Oğuz Kılınç, KOAH ile zatürre riski arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı, “KOAH ağırlaştıkça zatürre gelişme riski artıyor. Çünkü, akciğerin süngersi kısmı ve soluk borularında, bronşlarda hastalık ilerledikçe savunma mekanizmalarını yıpratıyor.”

21 Kasım Dünya KOAH Günü vesilesiyle görüş bildiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “KOAH ağırlaştıkça zatürre gelişme riski artıyor. Çünkü, akciğerin süngersi kısmı ve soluk borularında, bronşlarda hastalık ilerledikçe hem savunma mekanizmalarını yıpratıyor, hem de mikroorganizmaların yani mikropların akciğere ulaşması ver orada yerleşip iltihap oluşturma riskini arttırıyor. KOAH hastaları bir de üzerine zatürre olursa yani akciğerlerinde iltihap olursa durumları çok daha zorlaşıyor ve zatürre KOAH’ın kontrolünü zorlaştırıyor. Bunların olmaması için hastanın zatürre olmaması gerekiyor, bunun için de aşı olması gerekiyor” diye konuştu.

Sigaranın büyük etkisi var

KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) halk arasında müzmin bronşit olarak bilinen; öksürük, balgam, nefes darlığı şikâyetlerinin ön planda olduğu, akciğerdeki bronş denilen hava borularının ve akciğerin süngerimsi kısmının etkilendiği bir hastalık. Prof. Dr. Oğuz Kılınç, KOAH için şunları dedi, “Bu hastalığın oluşması için, bu yapısal farklılıkları oluşturan tahriş edici bir maddeye ihtiyaç vardır. KOAH hastalarının % 90’ında da bunun sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanı sebebiyle olduğunu biliyoruz.”

Öksürük, balgam ve nefes darlığı varsa dikkat!

Prof. Dr. Oğuz Kılınç KOAH’ın belirtileri ve sonuçları konusunda şöyle konuştu, “Öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı üçlü semptomdur. Bu üçü varsa ve söylediğimiz risk faktörlerine temas öyküsü söz konusu ise, biz hastada KOAH’ı ilk sırada düşünürüz ve bunun araştırmasını yaparız. KOAH erken teşhis edilip, uygun tedavisine erken başlanırsa kötüye gidiş hızı yavaşlatılabilen bir hastalık. Ama bu hastalığın tamamen yok edilmesi, akciğerin KOAH’tan tamamen temizlenmesi şu an mümkün değil. Kötüye gidiş engellenebiliyor, çünkü KOAH iyi tedavi edilmezse kısa süre içinde vücuttaki diğer organları da etkileyen bir yangına dönüşebiliyor. Yani akciğerde aslında bir yangın başlıyor. Öncelikle akciğeri etkiliyor, ama bu iyi kontrol edilmezse bu yangın kalbi, damarları, kasları, kemikleri bütün vücuttaki yapılara yayılarak o dokuların da bozulmasına neden oluyor. Bunun olmaması için KOAH’ın erken teşhis edilip, erken tedavisinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ciddî öldürücü sonuçları olabiliyor. Dünyada en çok öldüren hastalıklar arasında üçüncü sırada yer alıyor KOAH.” 

İstanbul - Mehmet Kurtulmuş

 

Etiketler: koah
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