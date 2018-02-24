Kolay yufka böreği

Mutfaktan...

YAPILIŞI: Yufka dört parçaya bölünür. Bir parçası serilip üzerine 1 kaşık sıvıyağ ve 1 kaşık su serpilip iki ucundan ortaya doğru büzdülür ve diğer kenarları birleştirilip iç malzemesi koyulup sarılır. Yağlı kâğıt serdiğimiz tepsiye büzük kısmı üste kalacak şekilde dizilip üzerine yumurta sarısı ile sıvıyağı karıştırıp sürülür. 180 derece ısıttığımız fırında altı üzeri kızarana kadar pişirilir... MALZEMELER: l 1 kilo yufka l 1 çay bardağı su l 1 çay bardağı sıvıyağ l Peynir ve maydanoz ÜZERİ İÇİN: l 1 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı sıvıyağ TARİF: GÜLTEN ÖRNEK

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