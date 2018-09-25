Kontakt lens uyarısı

İngiltere’de göz uzmanları, nadir görülen ve körlüğe yol açan bir enfeksiyon nedeniyle kontakt lens kullananları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Londra’daki Moorfields Göz Hastenesi uzmanlarına göre, önlenebilir bir hastalık olan “Acanthamoeba keratitis” adlı enfeksiyon gözün ön yüzünde enflamasyona neden oluyor ve en fazla risk altında olanlar kontakt lens kullanıcıları. Lensleri çıkarıp takarken hijjen kurallarına dikkat edilmemesi enfeksiyonun bulaşması riskini artırıyor. Lenslerle duş alınması ya da yüzülmesi de risk faktörleri arasında. Enfeksiyona yakalanan hastaların görme yeteneklerini yüzde 25 oranında kaybettiği ya da tamamen kör oldukları belirtiliyor. BBC’den alınan habere göre, Moorfields Göz Hastanesi uzmanları enfeksiyon vakalarının 2011’den bu yana kaygı verici şekilde arttığına dikkat çekti. Araştırmaya başkanlık eden UCL Optalmoloji Enstitüsü ve Moorfields Göz Hastanesi uzmanı Prof. John Dart, “Enfeksiyon vakalarındaki artış, kontakt lens kullanıcıların risklerin farkında olmalarını gerektiriyor” dedi. Uzmanlara göre vakalar, enfeksiyona yakalananların etkili olmayan kontakt lens solüsyonları kullanmaları, lenslerini suyla temas ettirmeleri ve hijjen kurallarına dikkat etmemelerinden kaynaklanıyor. Prof. Dart, “Yeniden kullanılabilir kontakt lensleri olanlar, bunlara dokunmadan önce ellerini iyice yıkayıp kurulamalı. Bu kişiler yüzerken, yüzlerini yıkarken ya da banyo yaparken lenslerini çıkarmalı” diye konuştu.