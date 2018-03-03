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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kulaklıktaki tehlike!

03 Mart 2018, Cumartesi 01:50
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Kıroğlu, “Gençlerde ve ergenlerde hayatın en sağlıklı döneminde neden işitme kaybı görmeye başladık? Bu durumun önemli sebeplerinden birinin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleme ile alakalalı olduğunu sanıyoruz. Bir çalışmaya göre, 6 ila 19 yaş arasındaki kesimde yüzde 12,5 oranında özellikle yüksek volümde kulaklık kullanmaya bağlı işitme kaybı gelişmekte.” dedi.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü” dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Kıroğlu, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği gibi birçok örgütün 3 Mart’ta işitme engeline dikkati çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler düzenlediğini söyledi.

Kulak çınlamasına dikkat etmeli

“Doğumsal veya sonradan gelişen işitme kayıplarının önemli bir kısmı önlenebilir.

Örneğin yüksek sesle temas azaltılabilir. Normal şehir trafiğinin sesi ortalama 85 desibeldir (dB). İç kulağımızdaki hücreler bu sese 8 saate kadar dayanabilir, daha uzun süreli bir maruziyet kalıcı hasara yol açar. Eğer o gün 8 saat trafik sesine maruz kalmış isek aynı gün müzik dinlememeliyiz. 85 dB’i 88 dB’ye çıkaralım, bu durumda izin verilen süre 4 saattir. İç kulak hücrelerimiz 91 dB’ye 2 saat, uçak sesi 95 dB’ye ise 1 saat dayanabilir. 120 dB şiddette bir ses kulaklarımızda ağrı oluşturur.”

Teknolojinin sağlığa olumsuz etkisi

Dünya Kulak ve İşitme Günü’nün bu yılki temasının “Geleceği Dinle” olduğunu aktaran Prof. Kıroğlu, şöyle devam etti:

“Uzayan insan ömrüne karşın çok daha fazla ses kulaklarımızın erken yaşlanmasına ve yarınlarda herkesin işitme kaybına maruz kalmasına yol açacak. İç kulak insan doğduğu anda ortamdaki seslerden dolayı hücrelerini kaybetmeye başlar, yani insan kulağı doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlar.

Gençlerde ve ergenlerde hayatın en sağlıklı döneminde neden işitme kaybı görmeye başladık? Bu durumun ö- nemli sebeplerinden birinin kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleme ile alâkalı olduğunu sanıyoruz. Bir çalışmaya göre, 6 ila 19 yaş arasındaki kesimde yüzde 12,5 oranında özellikle yüksek volümde kulaklık kullanmaya bağlı işitme kaybı gelişmekte. Yeni teknoloji ile her gün binlerce müzik indirmek mümkün. Eski kaset çalarwalkman’ler ile karşılaştırıldığında daha uzun dinleme süreleri söz konusu.

Yüksek kaliteli kulaklıklar veya kulak üstü cihazlar, 60/60 kuralı, kulaklıklar ile uykuya dalmama, yüksek sesli ortamlarda kulakları tıkama alınabilecek önlemlerden bazıları.”

Etiketler: kulaklık
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