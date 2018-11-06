Lösemili çocuklar hastanede eğitim alıyor

Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olanların zorunlu eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine sınıflar açılıyor.

Hastanede eğitim hizmetleri, sağlık kuruluşları bünyesinde valiliklerce açılan hastane sınıflarında sunuluyor. Hastane sınıfına gelemeyecek durumdaki öğrencilere ise odalarında eğitim hizmeti sağlanıyor. Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programı uygulanıyor. Hastanenin Çocuk Onkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Gürses Şahin tedavi sürecinde çocukların eğitimlerinin hastanede devam etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Sadece verilecek tedavi değil aynı zamanda hastaların normal hayatlarının sürdürülmesi de çok önemli. Bu sağlandığında tedavi başarılı oluyor. O nedenle çocuklarımızın eğitim süreçlerinin, hastaneye yatışlarında ve hastaneden taburcu olduktan sonra devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın yattığı süre içinde eğitimlerini tamamlamaya çalışıyor. Çocuklarımız da biz de çok memnunuz.” diye konuştu. AA

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