Madde bağımlılığı terör kadar önemli

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki: “Madde bağımlılığı sorunu, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu. Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu’da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, madde bağımlılığı sorununun, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu olduğunu belirterek, “Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu’da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık.” dedi. Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın sebeplerinin ve alınacak tedbirlerin tesbit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Madde bağımlılığının sadece şahsı değil, aileyi, toplumu ve bütün ülkeyi etkileyen bir sorun olduğunu belirten Tezcan, bu konudaki duyarlılığın arttığına dikkati çekti. Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ise “Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu Mücadele Sürecine Katılımı ve Altındağ Örneği” başlıklı sunumunda, tedavi olmak isteyen kişilerin Altındağ Belediyesi’ne başvurduğunu, uzman ekiplerin yaptıkları görüşmelerden sonra tedaviye başlandığını ve bunun iki sene sürdüğünü anlattı. Veysel Tiryaki, belediye olarak 2014 yılında madde bağımlılığıyla mücadele çalışması başlattıklarını hatırlatarak, bu tarihten itibaren her yıl yapılan başvuruların arttığını söyledi.

AMATEM’İ suçlamıyoruz

Türkiye’de yılda 30-40 bin kişinin AMATEM’lere müracaat etmesine karşın, tedavi edilenlerin sayısının ise binlerle ifade edildiğini ve çok düşük olduğunu dile getiren Tiryaki, “Bunu AMATEM’i suçlamak anlamında söylemiyorum. Çünkü oradaki yetkililerle de görüşüyoruz. Uyuşturucu zaten AMATEM’in bahçelerinde satılıyor. Yani bunları gidip gördüğümüzde çok rahat izleyebiliyoruz.” diye konuştu. Tiryaki, “Madde bağımlılığı sorunu, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu. Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu’da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık.” şeklinde konuştu.