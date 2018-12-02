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Madde bağımlılığında korkutan artış

02 Aralık 2018, Pazar 01:26
CHP Arge-Bilim, Yönetim Kültür Platformu’nun hazırladığı “AKP Türkiye’sinde Gençler Madde Bağımlılığın Pençesinde” raporuna göre uyuşturucu madde kullanımı hızla yaygınlaşırken madde kullanımı nedeniyle ölenlerin oranı da yüzde 20 arttı.

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında madde kullanımına başlama yaşının 16.6 seviyesinde olduğunu, bugün ise bu sayının 10 yaşa kadar düştüğünü aktaran çalışma, tedavi merkezlerinin de yetersiz olduğunu belirtti.

Gazeteduvar’de yer alan habere göre CHP Arge-Bilim, Yönetim Kültür Platformu’nun başkanlığını yürüten İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel hazırladıkları rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “AKP iktidarında artan uyuşturucu kullanımı, AKP’nin yanlış politikalarının ve yönetim beceriksizliğinin bir sonucudur” dedi.

‘MADDE KULLANIMI HIZLA ARTIYOR’

2002 yılından günümüze alkol ve sigara dışında bağımlılık yapan maddelerin kullanımının arttığını belirten rapora göre son üç yılda madde kullanıcılarının sayısı yüzde 20 artarak 1.5 milyona ulaştı. 2002 yılında madde kullananların nüfusa oranı binde 7.86 iken bu oran 2016 yılında binde 8.32’ye çıktı.

Madde kullanımında artışı ortaya koyan bir diğer veri ise tedavi merkezlerine başvuran kişi sayısıyla ölçüldü. 2006 yılında Türkiye’de tedavi merkezlerine başvuranların sayısı bin 417 olarak kaydedilirken 2017 yılı itibariyle bu sayı 9 kat artarak 12 bin 501’e çıktı.

‘MADDE KULLANIMINA BAŞLAMA YAŞI 10’A İNDİ’

AKP’nin iktidara geldiği dönemde madde kullanımına başlama yaşının ortalama 16.6 ± 3.0 olduğunu belirten çalışma, son yıllardaki madde kullanımına başlama yaşının düşmesine ilişkin ise “Bugün gelinen noktada ilk kullanım yaşının giderek düştüğü bilinmekte ve elde edilen kısmi veriler ve yapılan sınırlı araştırmalarda 10’a kadar indiği belirtilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: madde bağımlılığı, uyuşturucu
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