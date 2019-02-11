Margarin depresyonu tetikliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nde bir grup bilim insanı, deney hayvanlarıyla yaptığı çalışmada, yayık tereyağının “öğrenmeyi olumlu etkilediğini”, “margarinin ise “depresyonu tetiklediğini” tesbit etti.

DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, “hindistan cevizi, ayçiçek, zeytinyağları ile margarin ve tereyağı ile beslenenlerde depresyon, kaygı ve öğrenme düzeyi”ne ilişkin yaptıkları “Sıçanlarda farklı yağlarla zenginleştirilmiş beslenmenin öğrenme-bellek, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri” adlı araştırmanın sonuçlarını, anlattı. Yetişkin sıçanları, deney kapsamında yüzde 10 oranla farklı yağlarla zenginleştirilmiş yemlerle beslediklerini ifade eden Harzadın, bu yağların hayvanların davranışlarına etkisini araştırdıklarını anlattı. Öğrenme ve bellek düzeyini ölçmek için “yer yön bulma” modülünü kullandıklarını kaydeden Harzadın, depresyon düzeyini ise su tankında deney hayvanlarının hayatta kalma çabasıyla değerlendirdiklerini anlattı. AA

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