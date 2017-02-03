Mersin Şehir Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum, afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, Mersin Şehir Hastanesi'ni gör, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör." dedi.

"Bu millet buna fırsat vermeyecek"

"2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Meclisin iradesine karşı, dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak, bir '367' garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında... Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var? Millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek."

"Milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemlerde hep hüsrana uğradık"

Erdoğan, "Çanakkale'de bedel ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki emekleme döneminde bedel ödedik, darbeler, muhtıralar, vesayet yönetimleri sebebiyle bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bu şekilde bedel ödeye ödeye bir gerçeği gördük, milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevincini yaşarken, milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemlerde hep hüsrana uğradık." diye konuştu.

Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mersin'in tarihi bir günü yaşadığını belirtti.

Türkiye'de sağlık hizmeti anlayışında yeni bir döneme girildiğini, şehirleri tek tek dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını anlatan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyor, bugün Türkiye'de ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. Mersinimiz için uğurlu, kademli olsun." ifadelerini kullandı.