"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Mesaj yetmez bayramlaşın

15 Haziran 2018, Cuma 01:16
Uzmanlar, özel günleri dijital nesnelerle kutlama anlayışının yoğunlaştığına dikkati çekerek, bayramların yanında Cuma ve Kandil geceleri kutlamalarının artık resimler ve fotoğraflar yoluyla yapıldığını, karşı tarafa verilen değerin ve duyulan samimiyetin bu yolla azaldığını kaydetti.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇,  yaptığı açıklamada, teknolojiyle beraber dijital nesnelere karşı artan yoğun ilginin, bayramlarla birlikte gündelik hayatta sosyal hayattaki ilişkiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sosyal medya tarafından yalnızlığa itiliyoruz

İnsanların sosyal medya üzerinden yalnızlığa itildiğine vurgu yapan Dilci, şunları söyledi: “Günümüzde teknoloji farklı amaçlarla kullanıyor. İnsanlar sosyal medya üzerinden bir yalnızlığa itiliyor. Yüz yüze temasın olmadığı yerde insanların kendisini yalnızlığa terk ettiği bir süreci yaşıyoruz. Bazı insanlar, ‘Ben annemle görüntülü olarak telefonda konuştum’  diyor. O zaman haccı da ekrandan yapalım. Öyle şey olur mu? Biz bayramda birlikte vakit geçirmeyi, aile olmanın ve sosyal dayanışmanın bir gereği olarak görmemiz, bayramı peygamber adabı ile yapmamız, her şeyden önce bayramı bir ibadet olarak görmemiz gerekir. Son yıllarda ise özel günleri dijital nesnelerle kutlama çok karşımıza çıkıyor. Bayramın yanında Cuma ve kandil geceleri kutlamaları resimler yoluyla yapılıyor. O yüzden bayram ziyaretlerinde mümkün mertebe telefonları çantamızda kapalı veya sessize alarak tutmaya çalışalım. Bu aynı zamanda görgü adabıdır.”

‘#mesajıdeğilbayramıpaylaş’ etiketi ile gerçek bayramı yaşatacağız

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyesi ve iletişim uzmanı Elif Hamamcı eski bayramları anlatarak şunları söyledi: “Nerede o eski bayramlar’ diyerek lafa başlamak bir gelenek oldu, ama daha 15-20 yıl öncesinin bile bayramlarını anar olduk. O zamanlar bayramlar güzel elbise giymek, baklava, sarma yapmak, akraba ziyaret edip el öpmek demekti. Şimdi insanlar birbirlerine ikram etmek yerine yanına kucaklama, kalp simgeleri ekleyerek baklava-börek emojisi paylaşabiliyorlar. Biz, mesajı değil bayramı paylaşmanın önemini vurgulayacağız. Tüm sosyal medya kullanıcılarını ‘#mesajıdeğilbayramıpaylaş’ etiketi altında büyüklerinin elini öperken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. Bu etkinlikle sosyal medya platformlarının gerçek bir bayram havasına dönüşmesini planlıyor ve el öpme geleneğinin yaşamasına destek vermek istiyoruz.”

Etiketler: sosyal medya, bayramlaşma, mesaj, telefon
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset Bayramı gölgelemesin

    Mesaj yetmez bayramlaşın

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

    Memurlar bayrama buruk giriyor

    SSM'den 'F35' açıklaması: 'Yorumlar gerçeği yansıtmıyor'

    Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

    Erdoğan: İş çantada keklik değil

    Suruç'taki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    AP'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdur

    Trump Vakfı'na, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldı

    Dünya Kupası başladı: Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Bakan Demircan: Uçak ambulans gönderildi; yaralılar var, ilk müdahaleler yapıldı

    'Milyonlarca insan adalet bekliyor'

    Bütün baskı ve engellemelere rağmen... Ramazan'da milyonlar ziyaret etti

    Putin, Trump-Kim zirvesini değerlendirdi

    Şimdi de oruç yasağı tartışması!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı
    Genel

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor
    Genel

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.