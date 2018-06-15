Mesaj yetmez bayramlaşın

Uzmanlar, özel günleri dijital nesnelerle kutlama anlayışının yoğunlaştığına dikkati çekerek, bayramların yanında Cuma ve Kandil geceleri kutlamalarının artık resimler ve fotoğraflar yoluyla yapıldığını, karşı tarafa verilen değerin ve duyulan samimiyetin bu yolla azaldığını kaydetti.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, yaptığı açıklamada, teknolojiyle beraber dijital nesnelere karşı artan yoğun ilginin, bayramlarla birlikte gündelik hayatta sosyal hayattaki ilişkiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sosyal medya tarafından yalnızlığa itiliyoruz

İnsanların sosyal medya üzerinden yalnızlığa itildiğine vurgu yapan Dilci, şunları söyledi: “Günümüzde teknoloji farklı amaçlarla kullanıyor. İnsanlar sosyal medya üzerinden bir yalnızlığa itiliyor. Yüz yüze temasın olmadığı yerde insanların kendisini yalnızlığa terk ettiği bir süreci yaşıyoruz. Bazı insanlar, ‘Ben annemle görüntülü olarak telefonda konuştum’ diyor. O zaman haccı da ekrandan yapalım. Öyle şey olur mu? Biz bayramda birlikte vakit geçirmeyi, aile olmanın ve sosyal dayanışmanın bir gereği olarak görmemiz, bayramı peygamber adabı ile yapmamız, her şeyden önce bayramı bir ibadet olarak görmemiz gerekir. Son yıllarda ise özel günleri dijital nesnelerle kutlama çok karşımıza çıkıyor. Bayramın yanında Cuma ve kandil geceleri kutlamaları resimler yoluyla yapılıyor. O yüzden bayram ziyaretlerinde mümkün mertebe telefonları çantamızda kapalı veya sessize alarak tutmaya çalışalım. Bu aynı zamanda görgü adabıdır.”

‘#mesajıdeğilbayramıpaylaş’ etiketi ile gerçek bayramı yaşatacağız

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyesi ve iletişim uzmanı Elif Hamamcı eski bayramları anlatarak şunları söyledi: “Nerede o eski bayramlar’ diyerek lafa başlamak bir gelenek oldu, ama daha 15-20 yıl öncesinin bile bayramlarını anar olduk. O zamanlar bayramlar güzel elbise giymek, baklava, sarma yapmak, akraba ziyaret edip el öpmek demekti. Şimdi insanlar birbirlerine ikram etmek yerine yanına kucaklama, kalp simgeleri ekleyerek baklava-börek emojisi paylaşabiliyorlar. Biz, mesajı değil bayramı paylaşmanın önemini vurgulayacağız. Tüm sosyal medya kullanıcılarını ‘#mesajıdeğilbayramıpaylaş’ etiketi altında büyüklerinin elini öperken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. Bu etkinlikle sosyal medya platformlarının gerçek bir bayram havasına dönüşmesini planlıyor ve el öpme geleneğinin yaşamasına destek vermek istiyoruz.”