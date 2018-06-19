"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Metabolizmanızı uykuyla düzeltin

19 Haziran 2018, Salı 00:55
Ramazan’da değişen metabolizma hızını arttırmak için önerilerde bulunan Dyt. Dilek Çilek, “Uyku kalitesinin, iştah yönetimi ve hormon dengesi ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Ramazan’da beslenme alışkanlıkları ile birlikte değişen uyku düzenini de yeniden eski haline getirmek için uyku düzeni yeniden oluşturulmalıdır” dedi.

Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısının ikiye düşmesi, gündüz saatleri sıvı kaybının daha yoğun yaşanması ve sahura kalkma nedeniyle değişen uyku düzeni, metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımını hızlandırıyor. Bayramla birlikte bazı beslenme kurallarına uymak metabolizmayı dengeleyip, vücudun tekrar normal düzenine kavuşmasını sağlayabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Dilek Çilek, ramazanda yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için önerilerde bulundu. Çilek, “Uyku kalitesinin, iştah yönetimi ve hormon dengesi ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Ramazan’da beslenme alışkanlıkları ile birlikte değişen uyku düzenini de yeniden eski haline getirmek için  uyku düzeni yeniden oluşturulmalıdır. Gece 23.00 ve sabah 05.00 saatleri arasında uykuda olmaya, bu saatler arasında beslenmemeye dikkat etmek gerekir” dedi.

Güne kahvaltısız başlamayın

Ramazanda uzun dönem açlıkla birlikte yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için tekrar öğün düzenini sağlamak gerekir. Özellikle kahvaltının vaktinde yapılması ve atlanmaması çok önemlidir. Çünkü kahvaltı, gün içerisindeki enerji ihtiyacının düzenlemesine yardımcı olur. Bununla birlikte 3-4 saatte bir az miktarlarda beslenmek, metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar.

Vücudunuzu susuz bırakmayın

Ramazanda, vücudun ihtiyacı olan su, oruç nedeniyle yeterli miktarda alınamamaktadır. Bu da vücutta bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bayramda günlük su tüketimine özen gösterilmeli ve yeterli sıvı alımı belirli bir düzende olmalıdır. Su tüketimi gün içinde belirli saatlere yayılmalı ve her saat başı bir bardak kuralı tercih edilmelidir.

Ağır yemeklerden ve kızartmalardan uzak durun

Yağlı, tuzlu ve baharatlı beslenme tarzı özellikle ramazan ayında iftar sofralarında tercih edilir. Yüksek kalorili ve büyük porsiyonlu ağır yiyecekler, ciddi oranda kilo alımına yol açar. Ramazan boyunca iftarda bu tür yiyecekler tüketen kişilerin, bayramla birlikte yeme alışkanlıklarını değiştirmesi ve besin miktarını dengelemesi çok önemlidir. Bayramda mümkün olduğunca kızartmalardan, çok tuzlu ve çok şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Daha çok sebze ağırlıklı ve kalsiyumdan zengin beslenme, kızartma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri benimsenmelidir.

Sütlü tatlılar tercih edin

Yüksek oranda şeker ağırlıklı beslenmenin, hem genel sağlık durumuna etkisi hem de kilo aldırıcı özelliği göz ardı edilmemelidir. Bir dilim baklava 250, 2 madlen çikolata 50-60, 2 lokum 70 kaloridir. Diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıklar şekere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli özellikte olanların yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Hazır içecekler yerine ev limonatası tüketin

Gazlandırılmış içecekler ve hazır satılan meşrubatlar, yüksek kalorili olmaları ve koruyucu kimyasal madde içerikleriyle sağlıksızdır. Bunların sürekli olarak tüketimi de kilo alımına yol açar, insülin direncini olumsuz etkiler. Hazır içecekler yerine evde yapılmış limonata, vişne suyu, naneli ayran gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Sıcak yaz günlerinde hem serinleterek ferahlatan hem de gereksiz kalori almanın önüne geçen içeceklerle sağlıklı bayram sofraları hazırlanabilir.

Liften zengin besinler tüketin

Ramazanda beslenme düzenine bağlı olarak bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve kabızlık gibi şikâyetler de sıklıkla yaşanmaktadır. Halk arasında “huzursuz bağırsak sendromu” olarak da bilinen “irritabl bağırsak sendromu” olan kişilerin yaşam kalitesi önemli oranda etkilenir. Bu nedenle liften zengin taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Devam eden bağırsak problemleri ise mutlaka gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. 

İstanbul – Mehmet Kurtulmuş

Etiketler: sağlık, metabolizma
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimiyet yeniden milletin olacak

    Çukurca'da askeri konvoya terör saldırısı

    Dünya Kupası'nda dünün sonuçları, günün programı

    Metabolizmanızı uykuyla düzeltin

    Bilgisayara birden çok işletim sistemi nasıl kurulur?

    “Bu emanetleri gelecek nesillere bırakmalıyız”

    Zulüm bitmiyor: 6 bin Filistinli İsrail hapishanelerinde

    Bakın o toplantıda kimler vardı

    Kazanan Millet İttifakı olacak

    Demirel'le özel görüşme notları (12 Nisan 2009) - 'Dini devletin tasallutundan kurtarmalı'

    Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli

    Kara rekor... Her üç mahkûmdan biri öğrenci...

    Dünya alarm veriyor

    Cezaevi mi eza evi mi?

    İsveç'te silahlı saldırı

    Hayvan ithalatında rekor artış

    Akıllara, kalplere, gönüllere sığmadı

    Filistinli bir çocuk daha şehit oldu...

    İlk kez kullanıldı; üç kez penaltı kararına katkı sağladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mücadele etmeseydi...
    Genel

    Hakimiyet yeniden milletin olacak
    Genel

    Bakın o toplantıda kimler vardı
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset bozmasın
    Genel

    Kazanan Millet İttifakı olacak
    Faruk ÇAKIR

    Jolie’nin gördüğünü dünya görmüyor mu?
    Cevher İLHAN

    “Borç alan emir alıyor”sa…
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 2
    Genel

    Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.