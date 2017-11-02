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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Mevsim geçişlerinde dikkat edilecekler

02 Kasım 2017, Perşembe
Havaların soğumasıyla birlikte, hastalıklarda artışlar meydana geliyor. Uzmanlar dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Orçun Orhun, özellikle iş yerinde ve okulda kullanılan araçları düzenli olarak dezenfekte etmeyi ve bol bol ellerimizi yıkamamızı tavsiye ediyor. Orhun, “Özellikle toplu taşıma araçları kullandıktan sonra el temizliğimize çok dikkat etmeliyiz, mümkünse her gün buharlı banyo yapmakta fayda var. Eğer öksürüğünüz varsa buhar banyo kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Dilerseniz soluyacağınız suyun içine nane de katabilirsiniz. Eğer ateşiniz varsa banyo suyunu ılık seviyede tutarak, 2 dereceye kadar ateşinizi düşürebilirsiniz” diye belirtiyor.

Aman grip olmayın!

“Öncelikle gün battıktan sonraki akşam serinliğine göre kıyafetlerimizi seçmemiz gerekiyor. Terleme veya üşütme riskine karşı kıyafetlerin dikkatli seçilmesi, terleme durumuna karşı yedek kıyafet taşımayı öneriyorum. Bunun yanında gün içinde bol su ve sıvı tüketimi ve kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi evde kolaylıkla demleyebileceğiniz çayları içmemiz gerekir. Eğer boğazınızda ağrı varsa ve kendinizi bitkin hissediyorsanız bir çay kaşığı zencefili bir bardak sıcak süte karıştırarak içmeniz, sizi rahatlatacaktır.”

Vitaminler en güçlü koruyucu

“Kış aylarının koruma kalkanı C vitamini deposu portakal, mandalina, greyfurt ve limonu mutlaka hayatımızın bir yerine her gün tüketecek şekilde koymalıyız. Günde bir tane portakal yemek günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır. Taze sebze, kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünleri tüketimini ihmal etmemek gerekiyor. Bu gıdalar yorgunluğunuzu alır ve dinç hissetmenizi sağlar. Antioksidan muhtevası zengin besinler tüketin. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin. Kalorisi yüksek, tuz ve yağ yağ oranı dengesiz ve bol şekerli yiyecek ve içeceklerden, kısacası hazır gıdalardan uzak durun. Ek olarak yağlı, şekerli, kremalı yiyeceklerden ve gazlı-şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durmak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yararlı olacaktır.”

Sigaradan uzak durun

“Düzenli sigara tüketimi bağışıklık sistemine etki ederek, hastalıklara karşı savunma mekanizmanızı güçleştirir. Bu nedenle uzak durmakta oldukça fayda var.”

Düzenli uyuyun

“Uyku düzeni sağlık için oldukça önemli. Gün boyunca yorulan vücudumuzu özellikle gece 11.00 ile 01.00 saatleri arasında dinlendirmek enerjinizi toplamanıza ve hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olur.”

Spor yapın

Hareket etmenin önemine vurgu yapan Orhun, haftanın üç günü düzenli olarak egzersiz yapmamız gerektiğini söylüyor. “Tempolu yürüyüş, yüzme ve egzersiz hem yorgunluğa iyi gelir hem de kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Asansör yerine merdiven kullanmak, yürüme mesafesi yerler için araç kullanmamak sağlığınız için yapacağınız küçük, ama önemli detaylar.”

HABER: KÜBRA ÖRNEK

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