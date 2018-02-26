Meyvenin kurtlusunu tüketin

Erzurum AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, “İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilâç yoktur. O meyvede böcek beslenip ölmediğine göre insanda da hiçbir zararlı etkisi söz konusu değildir” dedi.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bitki ve böcekler üzerine bilimsel çalışma yaptığını belirterek içi kurtlu meyvelerin insan sağlığına zarar vermediğini ve daha faydalı olduğunu söyledi. Yıldırım, kurtlu meyvelerin atılmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Meyvenin içinde kurt hâlâ yaşamayı başarmışsa demek ki meyvede zararlı madde kalmamıştır. Dolayısıyla kurtlu bir meyvenin üzerinde kimyasal madde taşımadığından emin olabilir ve daha rahat tüketebiliriz. Bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır ki zaten mantıkla da bunu idrak etmek mümkün.” AA

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