Milenyum kuşağı tarihin en kilolu nesli

Sağlık uzmanlarına göre milenyum kuşağı tıbbi kayıtların başlangıcından bu yana en kilolu nesil olma yolunda.

İngiltere'de kanser araştırmaları örgütü Cancer Research UK, nüfus eğilimlerine dayanarak 1980'ler ile 90'ların ortasında doğan her on kişiden 7'sinin orta yaşa ulaştığında şişman olacağını açıkladı. BBC'nin haberine göre, ikinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen kuşağın yalnızca yarısı orta yaşta kiloluydu. Kanser araştırma örgütü yetişkinlikte kilolu olmanın 13 farklı kanser türüyle ilişkilendirildiğini de belirtti. İngiltere Batı Avrupa'da en obez ülke ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bu oran hızla artıyor. 1993 yılında yüzde 15 olan obezite oranı 2015 yılında yüzde 27'ye ulaştı.

'DENGELİ BESLENME GEREKİYOR'

2015'te en yüksek obezite düzeyi 55-64 yaşları arasında görüldü. Ancak uzmanlar genç kuşakların daha da kilolu olacağından endişe ediyor. Cancer Research UK sözcüsü Prof. Linda Bauld "Vücuttaki fazla yağlar sadece orada oturmuyor. Hücrelere zarar veren mesajlar yolluyor. Bu zarar zaman içinde birikerek sigara gibi kanser riskini artırabilir. Milenyum kuşağı sağlıklı gıda eğilimlerini takip etmekle biliniyor ancak dengeli beslenme en önemlisi. Pek çok meyve, sebze ve lifli yiyecekler yemek ve abur cuburu kesmek sağlıklı bir kilo için gerekli" dedi.

'AŞIRI KİLOLU OLMA NORMALLEŞİYOR'

Royal College Üniversitesi'nden Pediatri ve Çocuk Sağlığı profesörü Russell Viner "Aşırı kilolu olmak normalleştiriliyor. Kendilerini obez görmeyen insanlar çocukları da obez ise farkedemiyorlar. Kanser ile sigara arasındaki bağın yaygın olarak bilinmesinin ardından sigara içen genç insanların sayısında düşüş yaşandı. Obezitenin de benzer tehlikelerini bilmek gerekiyor" dedi.