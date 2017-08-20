Mobilyalarınızı sabitleyin!

Bütün ebeveynler için çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesi önemli bir konu.

Hayat alanlarının güvenli olması ve en ufak bir kaza ihtimalinin yaşanmaması için de bütün tedbirlerin alınması gerekiyor. Dolayısıyla da mobilya devrilmelerinden kaynaklanan kazaları önlemek için hayat alanlarındaki özellikle çocuk odalarındaki mobilyaların duvara sabitlenmesi önemli…

İşte bu noktada devreye giren Çilek, duvara montaj için gereken sabitleme malzemesinin önemine dikkat çekiyor. Çocuk mobilyasındaki bilirkişiliğiyle de bütün çocuk mobilyalarına uyumlu sabitleme aparatı geliştirerek ebeveynlerin gönlüne su serpen şirket, bütün mobilyaların kullanım kılavuzunda da “mobilyanın devrilmesi sonucu ciddî kazalar meydana gelebilir ve devrilme riskini önlemek için mobilyanın duvara sabitlenmesi gerekmektedir” ibaresine yer veriyor. Mobilyayı sabitlemek için kullanılacak donanımın, duvar materyaline göre değişiklik gösterebileceğinin farkındalığıyla şirket, aparatın bütün mobilyalara uyumlu olmasına özen göstermiş. Ayrıca aileleri ağır nesneleri en alt çekmecelere koyma konusunda da uyararak, çocukların çekmecelere, kapılara veya raflara tırmanmasına ya da bunlara tutunarak sallanmasına izin verilmemesi konusunda da ikaz ediyor.

İstanbul - Yeni Asya