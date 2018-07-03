Modern çağın yeni hastalığı: “Dijital Göz Yorgunluğu”

Dijital göz yorgunluğunun bilgisayar kullanımı başta olmak üzere telefon ve tablet gibi dijital ekranlara uzun süre bakmayla ilişkili olarak ortaya çıktığını belirten Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Op. Dr. Zeynep Dadacı, gözlerimizi akıllı cihazlardan nasıl korumamız gerektiğini anlattı.

Bilgisayar kullanımı başta olmak üzere telefon ve tablet gibi dijital ekranlara uzun süre bakmayla ilişkili olarak ortaya çıkan dijital göz yorgunluğu sendromunun göz ve görmeyle ilgili çeşitli rahatsızlıkları kapsadığını belirten Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Op. Dr. Zeynep Dadacı, “Hastalarda en sık görülen şikâyetler gözlerde yorgunluk, ağrı, baş ağrısı, bulanık veya çift görme, yanma, batma, sulanma, kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık olarak sıralanabilir.

Baş veya boyun ağrısına neden oluyor

Op. Dr. Zeynep Dadacı, “Özellikle bilgisayar ekranının göze uzaklığının hatalı olması veya doğru açıda yerleşmemesi; tablet veya telefon kullanımı sırasında fazla eğilme gibi göz dışı nedenler, baş veya boyun ağrısı gibi problemlere yol açabiliyor. Gözle ilgili nedenlerinden bir tanesi yakına bakarken görmeyi netleştirmek amacıyla göz merceğinde oluşan uyum çabasıdır. Yakını net görebilmek için göz içindeki kaslar kasılarak göz merceğini şişkinleştirip uyum sağlamaya çalışır. Bunu fotoğraf makinesine benzetebiliriz” diye belirtti.

Gözlerimizi Nasıl Koruruz?

Dadacı, Dijital göz yorgunluğunun tedavisinde ilk basamak altta yatan mekanizmaların tespit edilip ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu yüzden özellikle işi gereği sürekli dijital ekran kullanmak zorunda olanların belli aralıklarla düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları gerekir. Altta yatan göz problemlerinin ve göz yüzey hastalıklarının tedavisi göz yorgunluğunda belirgin rahatlama sağlayabilir” dedi. İstanbul - Yeni Asya