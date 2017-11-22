Mutlu evlilik ölüm riskini yüzde 27 azaltıyor

Sağlıklı ve dinç olmanın, aynı zamanda yıllara meydan okurcasına genç görünmenin aslında genetik yapıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Dr. Parvana Seyidova'ya göre genç kalmanın ve uzun yaşamanın bir nedeni de mutlu bir evlilik.

Genetik faktörler, çevresel etkiler, stres koşulları ve beslenme gibi temel etkiler yaşlanma sürecinde büyük rol oynuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Parvana Seyidova ise daha uzun ve sağlıklı yaşamak ve daha genç görünmek için mutlu evliliğin etkisine dikkat çekiyor. Dr. Seyidova'ya göre mutlu evlilik ölüm riskini yüzde 27 oranında azaltıyor.

MUTLULUK VE DİNGİNLİĞE ODAKLANILMALI

"Bir ömür boyunca genç görünmek, sağlıklı ve dinç olmak mümkündür. İnsanların genç kalması aslında genetik yapılarıyla bağlantılıdır" diyen Op. Dr. Seyidova şöyle konuştu:

"Ama genç görünmek, sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sadece genler yeterli olmamaktadır, birçok dış faktör ve etkenle başa çıkmanın yollarını öğrenmek gerekmektedir. Vücudunuza iyi bakmanız, cildinize güzel davranmanız da sağlıklı görünmek, genç kalmak ve kaliteli yaşamak için gerekli etkenlerin başında yer almaktadır. Mutluluk ve dinginliğe odaklanarak sağlıklı olma kararı almak, beraberinde farklı bir hayat yapılanmasını da gerektirmektedir. Egzersiz yapmak, doğru beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek, stresi doğru yönetmek bunların başında gelmektedir."