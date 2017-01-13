Nutella kanser iddiaları sonrası raflardan indiriliyor

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen olduğunu açıkladı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) son raporu Nutella'ya ilişkin önemli iddialar içeriyor. NTV'nin haberine göre, raporda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanımlandı. EFSA'nın bu raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) palmiye yağı hakkında görüşlerini de destekliyor. Rapor sonrası Nutella hisseleri yüzde 3 düşerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardından bir televizyon reklamı yayınladı. Reklamda palmiye yağının tehlike yaratmayacak şekilde kullanıldığı ileri sürüldü ve bu yağ olmadan aynı yayılmanın elde edilemeyeceği belirtildi. İtalya'da bazı marketlerde Nutella'nın raflardan indirildiği belirtiliyor.

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